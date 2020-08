The Crown: Elizabeth Debicki la NUEVA princesa Diana en las temporadas 5 y 6

Elizabeth Debicki, a quien se verá en "Tenet" de Christopher Nolan, ha sido elegida como la fallecida y famosa realeza, la princesa Diana, en la quinta y sexta temporadas de "The Crown" de Netflix.

“El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de muchos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me enganchó absolutamente desde el primer episodio ”, dijo Debicki en el anuncio de Twitter publicado el domingo por la tarde.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

La exitosa serie de Netflix ha seguido a la familia real a lo largo de varios períodos de tiempo, comenzando a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950 con el matrimonio y las primeras carreras de la reina Isabel y el príncipe Felipe. La temporada 3, lanzada en 2019, avanzó en el tiempo hasta las décadas de 1960 y 1970, reemplazando al elenco con actores mayores. La princesa Diana, que nació en 1961, se presentará en la próxima cuarta temporada con la actriz Emma Corrin.

The Crown encontró a su princesa Diana

“The Crown” recientemente amplió su elenco el jueves, agregando a Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe en las últimas dos temporadas. La estrella de "Doctor Who" Matt Smith inició con el papel, con el actor de "Game of Thrones" Tobias Menzies reemplazándolo en las temporadas 3 y 4.

Junto a Pryce y Debicki, Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel en las dos temporadas. Claire Foy interpretó por primera vez a la realeza en las dos temporadas originales, y Olivia Colman asumió el cargo en la temporada 3. La princesa Margaret será interpretada por Lesley Manville en las temporadas 5 y 6, después de los turnos de Vanessa Kirby y Helena Bonham-Carter.

The Crown encontró a la actriz perfecta para interpretar a la princesa Diana

Debicki será una de los pocos actores no ingleses que aparecen en la serie, siguiendo el papel de John Lithgow como Winston Churchill. Ella protagonizará junto a John David Washington y Robert Pattinson "Tenet" de Nolan cuando finalmente se estrene internacionalmente a fines de agosto y en los estados a principios de septiembre. También apareció en "The Burnt Orange Heresy", "Widows", "The Cloverfield Paradox" y "Guardians of the Galaxy Vol. 2."

La estrella de "Tenet" no será la única actriz en interpretar a la princesa Diana, ya que Kristen Stewart fue elegida para una próxima película biográfica llamada "Spencer" del director de "Jackie" Pablo Larrain.