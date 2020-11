The Crown: Datos interesantes que debes saber de la cuarta temporada de la serie/Foto: Empire

¡ALERTA DE SPOILER! 'The Crown' de Netflix es posiblemente una de las series más fascinantes de la plataforma. Con la vida del monarca reinante más longeva de Gran Bretaña, la serie genera toda la intriga y el fervor que nos muestra que, a veces, los hechos son más extraños que la ficción.

Durante las últimas tres temporadas, dos mujeres han interpretado el papel de la reina Isabel II. Claire Foy interpretó el papel en las dos primeras temporadas antes de que Olivia Coleman se hiciera cargo. Coleman continúa con el papel en la temporada 4 y será reemplazado por Imelda Staunton en la próxima temporada.

Para las siguientes temporadas de esta serie de Netflix, ya no estará Olivia Coleman. Será reemplazada por la actriz Imelda Staunton/Foto: New York Post

Rodar para 'The Crown' es complejo y está ambientado en lugares grandes y grandiosos; por supuesto, no esperamos menos. Por lo tanto, es posible que los espectadores no se sorprendan al saber que hay alrededor de 90 ubicaciones que se han utilizado para el rodaje de la cuarta temporada; aproximadamente tres cuartas partes de la temporada se filman en locaciones.

Algunas de las ubicaciones más desafiantes son las residencias de la familia real: hay 23 en total, incluido el Palacio de Buckingham (Londres), el Castillo de Windsor (Windsor), el Palacio de Holyroodhouse (Edimburgo), el Castillo de Hillsborough (Irlanda del Norte), Sandringham House (Norfolk) ) y más.

Sin embargo, solo ocho residencias reales aparecen en el programa de Netflix. Estos son el Palacio de Buckingham, Balmoral, el Castillo de Windsor, el Palacio de Kensington, Sandringham, Highgrove, Clarence House y Gatcombe Park.

No son solo las residencias reales las que son enormes en número. ¿Sabías que como princesa Margarita, Helena Bonham Carter usó 12 boquillas para cigarrillos? Sin embargo, Carter tenía un favorito que solía usar: una boquilla de cuerno grueso.

La única vez que usaría un soporte más delicado sería durante una escena de fiesta en ocasiones. Tenía aproximadamente 8 pitilleras antiguas diferentes, pero nuevamente tenía un par de favoritos que usaba con más regularidad que otros.

Si bien 'The Crown' presenta principalmente dos corgis, ya que la reina es famosa por adorar a los perros, el programa de Netflix también mantuvo corgis adicionales para formar un grupo más grande de corgis familiares/ hogares reales para configuraciones más grandes, incluidos los cachorros de corgi.

Datos del detrás de cámaras de la temporada 4 de The Crown

Aquí hay algunas otras cifras que demuestran cuán vasta fue la producción o el espectáculo. Se hicieron alrededor de 400 trajes en total para la cuarta temporada, de los cuales 120 fueron para la Reina y 80 para Diana (Emma Corrin), de los cuales 17 fueron para la gira por Australia.

Un diseño de vestuario tardaría unas dos o tres semanas en pasar del boceto a la pantalla. Cada personaje tenía seis pelucas hechas para ellos y tomaría tres semanas crear cada peluca; era la princesa Margarita quien tenía la mayor variedad de peinados.

Hay dos autos que conduce la reina en el programa: un Rolls Royce Phantom VI y un S2 Land Rover en Balmoral. Hay aproximadamente 70 marcos de fotos plateados de diferentes personajes para todos los conjuntos.

Hubo alrededor de 1,500 uniformes presentados en la cuarta temporada, para Trooping of the Color y hubo muchos uniformes extranjeros para el funeral de Mountbatten.

El día de uniformes más importante fue el Desfile de la Victoria de las Malvinas, que contó con las tres fuerzas. La reina tiene 6 bolsos. La mayoría de estos fueron comprados a la compañía que a reina Isabell II realmente usa.

'The Crown' también contó con muchos accesorios intrincados. Los accesorios más difíciles de conseguir fueron alimentos con el embalaje adecuado y teléfonos móviles viejos.

Los accesorios para el escritorio de la reina se planearon con cuidado y meticulosidad y la serie muestra su escritorio adornado con varios objetos relacionados con las carreras: un portalápices en forma de herradura, un abrecartas con pezuñas de caballo, secantes y diarios de papelería en relieve dorados Royal ER personalizados, muchas fotos de su familia (particularmente su padre).

También se hicieron marcos de cuero a medida, nuevamente con el escudo real en relieve en ellos. La temporada 4 de 'The Crown' está disponible para transmitir ahora mismo en Netflix. ¿Ya vista la nueva temporada de esta serie?, ¿Qué te pareció? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

