The Croods 2: A New Age estrena su primer tráiler oficial ¡Asombroso!

¡Los Croods han vuelto! DreamWorks y bhan estado trabajando en una secuela de la exitosa película animada de 2013 desde su debut hace siete años, el lanzamiento del proyecto finalmente está sobre nosotros.

The Croods: A New Age estaba inicialmente programado para llegar a los cines en diciembre, pero Universal recientemente adelantó la fecha de estreno de la película, poniéndola en la pantalla grande a tiempo para el Día de Acción de Gracias (En Estados Unidos).

Antes del nuevo lanzamiento de Croods, DreamWorks y Universal han lanzado el primer avance de la secuela anticipada, y puedes verlo en el video de arriba.

¿De qué tratará The Croods 2?

En esta nueva película, la amada gente de las cavernas se encontrará cara a cara con algo que nunca antes habían experimentado: otra familia. Esto desafiará todo lo que han conocido sobre su forma de vida, alterando quiénes son en el futuro.

La película animada de Dreamworks estuvo nominada en su momento a importantes premios como los Oscars y los Globos de Oro. Se convirtió en una de las favoritas no sólo del público sino también de los expertos/Foto: KYR News

El elenco principal de The Croods regresa para la secuela, incluidos Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke y Cloris Leachman. En la secuela, se unen al elenco nombres como Peter Dinklage, Leslie Mann y Kelly Marie Tran. Aquí está la descripción oficial de Universal de The Croods: A New Age:

"Los Croods han sobrevivido a una buena cantidad de peligros y desastres, desde bestias prehistóricas con colmillos hasta sobrevivir al fin del mundo, pero ahora se enfrentarán al mayor desafío de todos: otra familia”.

“Los Croods necesitan un nuevo lugar para vivir. Así que, la primera familia prehistórica sale al mundo en busca de un lugar más seguro al que llamar hogar. Cuando descubren un paraíso idílico amurallado que satisface todas sus necesidades, piensan que sus problemas están resueltos ... Excepto por una cosa. Otra familia ya vive allí: los Betterman”.

"Los Betterman (énfasis en lo 'mejor'), con su elaborada casa en el árbol, inventos asombrosos y acres de productos frescos irrigados, están un par de escalones por encima de los Crood en la escala evolutiva. Cuando aceptan a los Crood como los primeros en el mundo invitados, no pasa mucho tiempo antes de que se intensifiquen las tensiones entre la familia de la cueva y la familia moderna”.

“Justo cuando todo parece perdido, una nueva amenaza impulsará a ambas familias en una aventura épica fuera de la seguridad del muro, una que los obligará a abrazar sus diferencias, se fortalecen mutuamente y forjan un futuro juntos".

The Croods: A New Age llega a los cines el 25 de noviembre. ¿Estás esperando la próxima secuela de los Croods? ¿Te gustó la primera película?