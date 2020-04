The Cranberries obtiene un nuevo reconocimiento en Youtube/Foto: Corazón de canción

Dolores O’Riordan debe estar muy orgullosa que uno de sus temas más conocidos que creó e interpretó con el grupo The Cranberries, ahora haya conseguido un nuevo reconocimiento en Youtube. Y es que el video oficial de la canción “Zombie” ha logrado lo que muy pocos: más de mil millones de reproducciones. ¡Sorprendente!

The Cranberries se ha convertido ahora en la primera banda de irlandesa en entrar en la lista de los cinco videos de rock con más de mil millones de vistas en Youtube. Y es que este tema es uno de los más famosos e importantes de la desaparecida agrupación, cuenta con más de 4 millones de likes y miles de comentarios por parte de los fans.

“Zombie” fue escrita por la fallecida vocalista del grupo, Dolores O’Riordan, y trata sobre los dos ataques con bombas que ocurrieron en Warrington, Inglaterra durante 1993. Dichas catástrofes provocaron la muerte de dos niños, así que la músico decidió crear este tema para rendir un homenaje en sus memorias.

Estos ataques fueron realizados por Ejército Republicano Irlandés Provisional, considerados como agresiones terroristas; por lo que la canción de The Cranberries causó un gran impacto cuando se estrenó en 1994.

La música de The Cranberries

El rock alternativo de la agrupación en conjunto con la peculiar voz de Dolores los convirtieron en una de las bandas más populares de los 90’s y 2000’s. Sin embargo, con el fallecimiento de la vocalista en el 2018, The Cranberries decidieron separarse durante el 2019.

No obstante, su música sigue siendo escuchada por millones en todo el mundo, así que ahora “Zombie” es una de sus canciones con más reproducciones en Youtube; logro que han conseguido otras importantes bandas como Guns n' Roses, Nirvana y Queen.

El tema “Zombie” fue estrenado en el segundo álbum de The Cranberries llamado “No Need To Argue”; el video oficial fue compartido en una alta calidad en el 2009 y ya ha superado las mil millones de reproducciones. Además de esta canción, la banda irlandesa tiene otros éxitos como “Linger”, “When you’re gone”, “Ode to my family”, entre otras.