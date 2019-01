The Cranberries lanza "All over now" como homenaje a Dolores O'Riordan (VIDEO)

El día de ayer se cumplió un año del fallecimiento de la famosa cantante Dolores O´Riordan, la icónica voz del popular grupo “The Cranberries” quien nos dejó éxitos como “Linger” y “Zombie” que siguen escuchándose hasta el día de hoy.

Ahora con motivo del primer aniversario de su muerte, los miembros restantes le dedican un nostálgico homenaje.

¿Qué pasó con The Cranberries?

The Cranberries

Durante un comunicado de prensa, Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler, miembros restantes de “The Cranberries” expresaron sus sentimientos acerca de la partida de su querida vocalista y amiga el mes de enero de 2018.

Durante la misma conferencia los músicos le dedicaron el siguiente mensaje:

“Después del devastador e inesperado fallecimiento de Dolores en enero de 2018, nos tomamos un tiempo y suspendimos todos los planes. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a pensar en la mejor forma de honrar a nuestra amiga y compañera de banda. Este fue un proceso muy doloroso. Recordamos cómo Dolores había estado tan entusiasmada con la perspectiva de hacer este disco y volver a la carretera para tocar las canciones en vivo, y nos dimos cuenta de que lo más significativo era terminar el álbum que habíamos empezado con ella. Sentimos que esto es lo que ella querría. Hablamos con la familia de Dolores y estuvieron de acuerdo”.

Dolores O’Riordan

Ahora, la banda planea continuar con el legado de la icónica agrupación, sin dejar de lado a su fallecida vocalista, pues lanzaron su nuevo tema “All over now” a modo de homenaje, pues se tenía planeado desde el año pasado, pero tras el fallecimiento de Dolores O’Riordan decidieron darse una pausa.

The Cranberries estrenará su nuevo disco “In the End” del cual “All over now” será el primer sencillo, y será la primera producción del grupo que no cuente con la participación y la icónica voz de Dolores O’Riordan.