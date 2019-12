The Clash lanzó hace 39 años una obra maestra llamada “Sandinista!”

"Sandisnista!" de The Clash fue toda una muestra de ambición, pues desde el principio tenían claro que querían realizar un álbum triple, algo que le trajo problemas con su sello CBS, que se negaron a esa idea, pero que al final debieron doblar los brazos, permitiendo a la banda demostrar que la amplitud por otros sonidos era algo sostenido.

Sandinista! fue votado como el mejor álbum del año en la encuesta de críticos de Pazz & Jop en The Village Voice.

Joe Strummer declararia años después que su decisión de publicar un triple disco se mantuvo firme ante la CBS por la negativa de la compañía de editar su anterior disco “London Calling” como un álbum doble y en cambio sí autorizaran que Bruce Sprignsteen lo hiciera con “The River”. Al final debieron renunciar a parte de las regalías en el Reino Unido para que se aceptara la realización en ese formato.

“Sandinista!” ocupó en el año 2012 el puesto número 407 en la lista de Rolling Stone de "Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos".

Tras la fiebre y la revolución presentada con “London Calling” en 1979, la banda no demoró en registrar a su sucesor, trabajando en su creación y grabación de febrero de 1980 a agosto de ese mismo año en cuatro diferentes estudios: el Pluto Studios de Manchester, The Power Station y los Electric Lady Studios, ambos de Nueva York, los Channel One Studios de Kingston, Jamaica y los Wesses Studios de Londres.

Slant Magazine incluyó el álbum en el número 85 en su lista de "Mejores álbumes de la década de 1980".

La revolución en Nicaragua estaba en plena efervescencia y por ello el título se refiere a los sandinistas en Nicaragua, y su número de catálogo, 'FSLN1', se refiere a la abreviatura del nombre español del partido, Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchaba contra la dictadura del sanguinario Anastasio Somoza.

Cuatro fueron los sencillos editados: "The Call Up", "Hitsville UK" y "The Magnificent Seven", así como "Bankrobber" que no fue incluida en el álbum.

"Sandinista!" fue el único álbum de The Clash en que todos sus integrantes cantan alguna canción.

Fue el trabajo más políticamente crítico del grupo, canciones como "Washington Bullets" denunciaban las intervenciones norteamericanas (que contaban con el respaldo del Reino Unido) en países como Chile, Nicaragua y Cuba, pero también golpea a Moscú que hacía lo propio en Afganistán y el Tíbet. También son ácidas y críticas "The Equalizer" y "The Call Up".

Pese a su lírica contestataria el triple álbum obtuvo críticas muy positivas de la la prensa especializada ya que fue votado como uno de los mejores discos del año, incluso hubo quienes aseguraron que su sonido se anticipaba varios años a su tiempo y hasta la fecha es considerado uno de los "10 álbumes esenciales de revolución política".

Ricardo D. Pat