The Chemical Brothers, el exitoso dúo de música electrónica conformado por los británicos Tom Rowlands y Ed Simons, sorprendieron a sus fanáticos al anunciar en redes sociales que regresaran a la música con una nueva canción que se titula ‘The Darkness That You Fear’.

De acuerdo a la información publicada en su cuenta de Instagram, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘The Darkness That You Fear’ será publicado en todas las plataformas digitales a partir del próximo 23 de abril. Cabe destacar que este sencillo es el primero que lanzan desde que en 2019 lanzaron su disco ‘No Geography’.

Asimismo, un comunicado emitido por su disquera, Universal Music, describió el tema como “un mareante remolino psicodélico” y “un equivalente sonoro a la luz al final del túnel”, así como “un subidón de esperanza”. La noticia causó furor entre los fans del dúo británico, quienes aclamaron la portada del sencillo, la cual fue realizada por el artista Terry Frost.

Por su parte, Tom Rowlands señaló que ‘The Darkness That You Fear’ es una canción que él y su compañero querían compartir con todos sus seguidores: "Cuando encontramos que la combinación de dos voces diferentes fluyendo sobre la música nos llenaba de optimismo, fue algo que quisimos compartir".

The Chemical Brothers, presentes en el Festival Creamfields

The Chemical Brothers han confirmado su participación en el Festival Creamfields.

En otras noticias, The Chemical Brothers confirmó en su cuenta de Instagram que participarán en la futura edición del Creamfields, un festival de música electrónica que se celebrará en agosto próximo desde Cheshire en Reino Unido siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 entre los asistentes.

“Imagínate bailando en un campo con 70.000 de tus mejores amigos. ¡No podemos esperar! ¡Agárrate fuerte @creamfieldsofficial 2021! The Chemical Brothers vuelven a encabezar el North Stage el viernes 27 de agosto”, escribió el dúo en Instagram, aunque el anunció le costó duras críticas, esto por celebrar un evento masivo en plena pandemia.

