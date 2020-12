The CW lanzará nueva SERIE de superhéroes de DC Comics: “Naomi”

Ava DuVernay está a punto de entrar en el reino de The CW en un momento crítico.

Las series de DCTV que han dominado el panorama de la cadena durante la última década se encuentra en medio de un cambio sísmico, con el Arrowverse liderado por Greg Berlanti en una transición importante.

Arrow ha terminado, y tanto Black Lightning como Supergirl protagonizada por Melissa Benoist terminarán el próximo año.

Si bien The Flash, Batwoman y Legends of Tomorrow todavía están activos, hay mucho más espacio para un nuevo elenco de héroes, y parece que los estamos obteniendo.

Superman & Lois está confirmado, con series basadas en Wonder Girl y Painkiller también en desarrollo.

Naomi llega a The CW

No todo en la franquicia DC de The CW es parte de un universo compartido. Stargirl, por ejemplo, puede ser una producción de Berlanti, pero su historia no se conecta con ninguno de los programas de Arrowverse.

Y parece que Stargirl puede ser un indicador de lo que vendrá, y que te presentamos en La Verdad Noticias a continuación.

Ava DuVernay encabeza el nuevo proyecto de The CW

Ava DuVernay, que ya ha estado trabajando con DC en la próxima película New Gods, también se unirá a The CW y la productora de Arrow, Jill Blankenship, en el lado de la televisión.

Según The Hollywood Reporter, DuVernay y Blankenship producirán una adaptación de la serie de cómics de Brian Michael Bendis, Naomi.

¿Quién es Naomi en DC Comics?

Naomi es una refugiada de una Tierra paralela devastada por la guerra. En la Tierra donde nació Naomi, la radiación cósmica transformó a 29 humanos en individuos con superpoderes. La guerra estalla cuando algunos de ellos intentan usar sus poderes para apoderarse del mundo.

Solo uno de los 29 conserva su capacidad de procrear. Ella da a luz a Naomi, lo que enfurece al superpoderoso Zumbado. Como Zumbado quiere ser el ser más poderoso de la Tierra, se propone matar a Naomi y su madre.

La madre de Naomi solicita la ayuda de una mujer llamada Akira, que lleva a Naomi a través del multiverso para salvarla de Zumbado.

"Naomi" ya está en desarrollo en The CW

Naomi no sabe nada de su trágico pasado al principio. Sus poderes eventualmente despiertan, dándole un poder similar al de Superman y Supergirl: superfuerza, durabilidad y vuelo. A diferencia de los kryptonianos, todo el cuerpo de Naomi sufre una transformación cada vez que usa sus poderes.

Ciertamente, es fácil ver cómo la historia de Naomi podría adaptarse a la televisión de una manera que combine algunas historias que hemos visto tanto en Supergirl como en Stargirl en los últimos años.

Sin embargo, al menos a partir de ahora, Ava DuVernay y Jill Blankenship parecen estar partiendo por su cuenta, lejos del paisaje familiar de DC que hemos visto en The CW a lo largo de los años.

Se desconoce si Naomi eventualmente se conectará con algún programa de Berlanti.

