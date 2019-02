The CW confirma nueva temporada de "Supernatural" y 10 series más

The CW ha lanzado su nuevo catálogo de series televisivas, las cuales regresaran en la próxima temporada 2020-2021 las cuales ya son esperadas por los fans, en las que incluyen series de antaño y el estreno de nuevos proyectos, como es el caso de Batwoman, la serie sobre la heroína interpretada por la actriz Ruby Rose.

¿Qué series se renovarán?

La primera de las series renovadas es Supernatural, la cual ya se perfila para ser una de las series más longevas de la televisión, pues la producción del famoso productor Erik Kripke ha confirmado su regreso para la temporada 15, pues a pesar de la naturaleza del show, es una de las series de The CW más exitosas y queridas por los fans.

Jensen Ackles, Jared Padalecki

Te puede interesar: Enrique Peña Nieto abandona a "La gaviota" ¡Por una modelo! (FOTO)

Asi mismo, los superhéroes también llegarán el próximo año, pues además de Batwoman, las series del “Arrowverse” han sido renovadas para nuevas temporadas, iniciando con “Arrow” la cual tendrá su octava temporada, y cabe mencionar que esta serie es el pilar del proyecto de series de superhéroes en la cadena.

Así mismo Supergirl regresara para una temporada 5, Legends of tomorrow tendrá también su quinta temporada, y The Flash llegará de nuevo para una temporada 6, así mismo, la serie más reciente del “Arrowverse” Black Lightning, regresará para una tercera temporada.

Pero los héroes no son los únicos que se renovarán, ya que “Dinasty” tendrá una tercera temporada. Cabe mencionar que en la segunda temporada de esta serie vimos el debut en series americanas de la bella actriz mexicana Ana Brenda Contreras. Otras de las series que serán renovadas son Riverdale, Embrujadas y legacies y podrían estrenarse nuevas series como “Jane the novel” la cual será un spinoff de la exitosa serie “Jane The Virgin”.