The CW anuncia el regreso de "El flash de los 90" en su próximo crossover (FOTO)

The CW es una de las cadenas televisivas más exitosas del medio de espectáculos, pues han creado icónicas series como “Supernatural” y hace unos años incursionaron en el mundo de los superhéroes, y de la mano de DC Cómics, crearon “Arrow” la primera serie de superhéroes de la cadena, y la responsable del nacimiento del “Arrowverse” que ha traído a la vida a superhéroes icónicos como “The flash” y “Supergirl” así como “Legends of tomorrow” que es un a serie protagonizada por los personajes secundarios de las 3 series principales.

La franquicia es conocida por realizar “Crossovers” anuales donde se reúnen los personajes de todas las series, y estos especiales nos han traído grandes escenas en el Arrowverso.

“Flash está de regreso”

Stephen Amell, quien interpreta a Oliver Queen/Green Arrow en la serie “Arrow” reveló hace unos días el nombre del próximo crossover que será titulado “Elseworlds” y tendrá como sorpresa que el actor cambiará lugares con Grant Gustin, quien interpreta a Barry Allen/The Flash.

Ahora el actor vuelve a revelar una gran noticia, pues publicó una imagen la que se puede apreciar la aparición de un personaje clásico, pues durante el crossover John Wesley Shipp quien interpretaba al veloz superhéroe en la década de los 90 aparecerá junto a los héroes.

El actor ya ha participado en la serie, también como flash, pero encarnando la primera versión del personaje, llamado Jay Garrick.

Cabe mencionar que durante este crossover podremos ver de nuevo a Superman, quien ha aparecido en algunos episodios de Supergirl, y la primera aparición de Batwoman, quien será interpretada por la famosa actriz Ruby Rose.