“The Boys” ya tiene a los actores principales de su próximo spin-off

The Boys de Amazon tuvo una temporada 2 estelar y ya está en marcha con la temporada 3, que traerá una gran cantidad de personajes y conceptos familiares de los libros.

Si todo va bien, la serie no será el único programa en el universo de The Boys de Amazon, ya que se está produciendo una nueva serie derivada que destacará una escuela de superhéroes dirigida por Vought.

El programa había elegido previamente a Lizze Broadway y Jaz Sinclair, pero ahora se han agregado tres actores más al elenco, incluidos Shane Paul McGhie (Diputado), Aimee Carrero (Elena de Avalor) y Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunter), que interpretarán a superhéroes adolescentes inscritos en la escuela.

Ellos son algunos de los actores que estarán en la nueva serie relacionada con The Boys/Foto: La Tercera

McGhie es mejor conocido por sus papeles como Joseph Harris en Deiced y como Dante en Greenleaf, mientras que Phillips es conocida por su trabajo en Teenage Bounty Hunter. En cuanto a Carrero, ha aparecido en Elena of Avalor, She-Ra and the Princess of Power, Young and Hungry y Blindspot.

Se unirán a Broadway y Sinclair, quienes interpretarán los papeles de Emma y Marie respectivamente.

Detalles sobre el spin-off de "The Boys"

El proyecto, aún sin título, seguirá a un grupo de estudiantes de esta escuela centrada en superhéroes, y se describe como un "programa irreverente con clasificación R que explora la vida de los superhéroes hormonales y competitivos a medida que ponen sus límites físicos, sexuales y morales a la prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades".

Queda por ver cuánto crossover habrá con el programa insignia o si los personajes de ese programa terminarán como invitados en el spin-off.

La serie "The Boys" se ha convertido en una de las más populares de Amazon Prime Video/Foto: Amazon

Dado que la escuela es propiedad de Vought, es probable que al menos veamos aparecer uno o dos de los Siete durante la temporada, pero tendremos que esperar y ver.

El spin-off de The Boys estará dirigido por el escritor y productor ejecutivo de The Boys, Craig Rosenberg, quien actuará como showrunner del spin-off y será el productor ejecutivo del proyecto junto a los creadores de The Boys, Garth Enis y Darick Robertson, el creador de la serie de televisión de The Boys, Eric Kripke, Seth. Rogen, Evan Goldberg y James Weaver.

Sarah Carbiener, Erica Rosbe, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira y Zak Schwartz serán los coproductores ejecutivos. ¿Estás emocionad@ por el spin-off de la serie The Boys? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

