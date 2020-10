The Boys revela a dos nuevos personajes principales para la temporada 3

The Boys sigue preparando su temporada 3, y aunque apenas están en la labor de redacción, Amazon Prime Video y los productores han promovio a dos de sus miembros recurrentes del elenco a habituales de la serie.

Un informe de Deadline trae la noticia de que Claudia Doumit (quien interpreta a la congresista, Victoria "Vic" Neuman) y Colby Minifie (la neurótica publicista de Vought, Ashley Barrett) se han convertido en miembros principales para la tercera temporada de la serie.

Colby Minifie y Claudia Doumit ahora serán miembros regulares del elenco de The Boys

¿Victoria Neuman será nueva villana en The Boys?

Colby Minifie ha sido parte de la serie desde su primera temporada, aunque con apariciones esporádicas, mientras que Claudia Doumit se unió en la segunda temporada, causando un gran revuelo al final cuando se revela que ella es la super que puede explotar cabezas.

Una versión del personaje apareció en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, pero no está claro dónde encajará Victoria Neuman en el esquema más amplio de The Boys. Sin embargo, el tiempo lo dirá.

Respecto al poder oculto de la congresista, ni siquiera Claudia Doumit se dio cuenta de este gran giro con su personaje antes de leer el guión del final, revelando esto a ComicBook.com: "Acabo de perder la cabeza y estaba tan emocionada".

"Pensé que era una congresista genial que venía a joder y derribar a Vought. Y así fue como la lanzaron. Y veía a Eric (Kripke, showrunner) pasar por el set y él ' Simplemente me decía: 'Tengo cosas importantes para Neuman, cosas realmente emocionantes' ... Y estaba tratando de entrar en el espacio mental y yo estaba como, 'Él está realmente entusiasmado con esto. Está realmente emocionado por esto , 'y era una locura porque acababan de volar una ballena y les gustaba ... En comparación, yo estaba como,' No sé si esto está a la par con las otras cosas que suceden en el mostrar para estar emocionado'. Pero luego obtuve el episodio. Obtuve el guión del segundo hasta el último episodio, el episodio seis, y lo leí y dije: 'Oh, está explotando cabezas. Está jodidamente superada. Oh, Dios mío, si".

Ver esta publicación en Instagram 3...2...1...�� Una publicación compartida por The Boys (@theboystv) el 23 de Oct de 2020 a las 11:58 PDT

"La tercera temporada va a ser jodidamente loca", dijo anteriormente el creador y showrunner de la serie, Eric Kripke, como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias.

"Como incluso en el primer episodio, los primeros diez minutos de ese episodio hay una secuencia que no voy a revelar que literalmente cada vez que hablamos de eso me gusta taparme la boca, es tan jodidamente plátano. Pero también vamos a profundizar en los personajes y seguir explorando y realmente presentando personajes, pero joder, se avecina una locura".

Las dos primeras temporadas de The Boys se están transmitiendo ahora en Amazon Prime Video, y la tercera temporada está programada tentativamente para comenzar a filmarse en la primera parte de 2021.

Te puede interesar: The Boys: 3 inquietantes historias de cómics que la SERIE no ha explorado aún

¿Qué te parece el ascenso de Colby Minifie y Claudia Doumit?, ¿Te alegra saber que ahora tendrán una participación más importante en The Boys? Dinos tus predicciones para la tercera temporada en los comentarios.