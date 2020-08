The Boys, la famosa serie de Amazon Prime estrena tráiler de su segunda temporada/Foto: NME

La temporada 2 de The Boys es uno de los espectáculos más esperados del año, y ahora tenemos una mejor visión de la serie gracias a un nuevo trailer. El avance nos da un vistazo a la batalla entre The Boys y el equipo de superhéroes de Vought, aunque como vemos en el trailer, no son realmente héroes.

Por supuesto, lo sabíamos desde la temporada 1, pero parece que aumentan la apuesta en la temporada 2, especialmente con su nueva incorporación: Stormfront, aunque Homelander cortando a alguien en el medio con su visión de calor muestra que también estará en su mejor momento.

También vemos a Starlight unirse a Billy, Hughie y el resto de la tripulación, lo que plantea muchas preguntas, al igual que la introducción de apertura, que muestra a Billy despertando en un lugar desconocido.

También vemos a Stormfront sacando a Homelander de su juego un poco y causando una gran impresión en el público, y sí, hay sangre en este trailer y mucha, así que no esperes que eso cambie mucho desde la temporada 1.

La serie se creó basada en el cómic del mismo nombre desarrollado por Garth Ennis y Darick Robertson. Prime Video decidió estrenarlo en su plataforma en julio de 2019 y éxito que tuvo el programa fue tanto que consiguió tener una segunda temporada y posiblemente una tercera/Foto: TechRadar

¿De qué tratará The Boys 2?

"La temporada 2, aún más intensa y más loca, encuentra a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los Supes y tratando desesperadamente de reagruparse y luchar contra Vought.”, dice la descripción de la segunda parte de la serie.

El escrito continúa: “Al esconderse, Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) intentan adaptarse a una nueva normalidad, con Butcher (Karl Urban) en ningún lado, mientras que Starlight (Erin Moriarty) debe luchar por su lugar en The Seven. También Homelander (Antony Starr) apunta a tomar el control completo.”

“Su poder se ve amenazado con la incorporación de Stormfront (Aya Cash), una nueva Supe con experiencia en redes sociales, que tiene su propia agenda. Además de eso, la amenaza de Supervillano se centra en el escenario y hace olas mientras Vought busca capitalizar la paranoia de la nación”, concluyen.

En en el elenco nuevamente tendremos a Los Supes of The Seven que incluyen a Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) y Black Noir (Nathan Mitchell).

Las estrellas recurrentes en la segunda temporada incluyen a Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins y Giancarlo Esposito regresando como el jefe Vought Stan Edgar, entre otros.

La segunda temporada de esta exitosa serie original de Amazon Prime llegará a la plataforma el próximo 4 de septiembre y los fans están demasiado entusiasmados con lo que el tráiler ha presentado. ¿Crees que en esta temporada los chicos puedan derrotar a Homelander y revelar la verdad sobre los supuestos superhéroes?