The Boys Temporada 3 ya tiene su primera calificación previo a su estreno

La serie original de Amazon parece tener buenas críticas/Foto: GamersRD

La serie The Boys estrenará su tercera temporada en Amazon Prime Video durante el viernes de 3 de junio, y debido a que algunos periodistas y expertos ya tuvieron la oportunidad de ver los primeros capítulos del esperado programa, ya tiene su primera calificación.

Según el portal Rotten Tomatoes, sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, The Boys Temporada 3 tiene una calificación de 96% de aprobación por parte de los críticos. Al parecer, la serie basada en la novela gráfica del mismo nombre realmente ha dejado muy satisfechos a quienes la han podido ver.

¿Qué dicen los críticos sobre la tercera temporada de The Boys?

Esta es la calificación de la tercera entrega de la serie/Foto: Rotten Tomatoes

The Boys ha debutado con calificaciones positivas salvo en algunos apartados, pues por un lado, a pesar de ser más de lo mismo no se le señala en un mal sentido, pues no necesita giros de trama para innovar o sorprender a su audiencia.

La historia es tanto refrescante como estimulante, pues se abre camino en un tono que por momentos se percibe como parodia y otros como una narración aguda. Sigue siendo uno de los mejores programas sobre superhéroes, ya que conoce su identidad y se apoya de eso mismo en cada temporada.

Es un observador particularmente astuto del panorama actual y aplica dichas observaciones en su narrativa. Además, la sátira salvaje con el peso dramático sigue funcionando con el esquema de clasificación R tan característico.

Mientras toda la trama avanza, sigue entregando episodios cada vez más ambiciosos que desafían las expectativas del espectador. Pero algunos críticos señalan que el propósito de esta tercera temporada de The Boys no está del todo claro y por momentos es frustrante al no encontrar un camino fijo.

¿A qué hora se estrena The Boys Temporada 3 en México?

La plataforma Amazon Prime Video lanzará los tres primeros capítulos de la Temporada 3 de The Boys en punto de las 02:00 Horas (Hora Centro de México), así que tendrá que quedarte despierto hasta esta hora de la madrugada si quieres ser de los primeros en ver la nueva temporada.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, serán 8 capítulos en total los de la tercera temporada y que se irán estrenando de forma semanal.

