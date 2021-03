The Boys: Ryan podría ser más aterrador de lo que los fans piensan

¡ALERTA! Contiene spoilers del final de la temporada 2 de The Boys. En el final de la temporada 2 de The Boys, el joven Ryan Butcher (Cameron Crovetti) se convierte en el tema de una de las batallas más acaloradas de la serie. Contra todo pronóstico, los Boys y sus superpoderosos aliados pueden mantener a Ryan alejado de su homicida padre, parodia de Superman, Homelander (Anthony Starr) y la Nazi Supe Stormfront (Aya Cash).

Con sus habilidades emergentes, Ryan mata accidentalmente a su madre mientras intentaba salvarla de Stormfront, y hacia el final del emocionante capítulo vemos a Ryan entregado a la custodia de la ex subdirectora de la CIA Grace Mallory (Laila Robins). Si es cierto, como cantó la fallecida Whitney Houston, que "los niños son nuestro futuro", entonces Ryan Butcher debería preocupar mucho a los personajes de The Boys por el mundo del mañana.

Mientras que hoy Billy Butcher (Karl Urban) y sus colegas están muy ocupados lidiando con Los Siete (The Seven) y el corrupto Vought International, los eventos de la segunda temporada de la serie tienen el potencial de crear un monstruo aún más destructivo que un maníaco como Homelander. Cuando consideras las habilidades de Ryan, su trauma y algunos de los escenarios probables que Ryan tiene que esperar, puede ser fácil olvidar que es un niño pequeño y pensar en él más como una bomba de tiempo.

Ryan quedaría afectado como Homelander al no tener una figura materna

Ryan Butcher probablemente sufrirá las terribles consecuencias de quedarse sin madre, aunque a diferencia de Homelander, él sí tuvo el cariño de su mamá hasta su muerte/Foto: Men's Health

Al considerar el tipo de persona en que Ryan podría convertirse, o quizás lo más importante, el tipo de Supe en el que podría convertirse, debemos recordar exactamente qué convirtió a Homelander en el hombre que es. Además de ser posiblemente el Supe más poderoso de la Tierra, Homelander experimenta una infancia muy diferente a la de la mayoría. A diferencia de Starlight (Erin Moriarty), por ejemplo, que disfruta de una vida familiar relativamente normal antes de ser reclutada por Vought para unirse a The Seven, Homelander nunca es tratado como otra cosa que una herramienta para la corporación.

Cuando era niño, Homelander se cría en un laboratorio operado por Vought. Lo más parecido que tiene a un padre es el científico Jonah Vogelbaum (John Doman). Se nos hace creer que las únicas presencias maternas en sus años de desarrollo, una serie de maestras, son en su mayoría asesinadas involuntariamente o lisiadas por el joven Homelander. Por ejemplo, su anhelo por una figura materna es tan poderoso que la abraza lo suficientemente fuerte como para romperle la columna accidentalmente.

La primera temporada de The Boys deja en claro que gran parte de lo que informa la locura de Homelander es el ambiente frío y estéril en el que se crió y la falta de cualquier tipo de madre o figura materna. Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) es muy consciente de esto y usa un encanto maternal para manipular a Homelander, incluso dejarle beber la leche materna destinada a su recién nacido. Como los primeros maestros de Homelander, eventualmente se convierte en su víctima.

Ryan podría ser más aterrado que su padre, Homelander

Ryan ha demostrado tener las mismas habilidades que Homelander, lo que podría convertirlo en un villano de The Boys/Foto: La Neta Neta

En declaraciones a Inverse, Shantel VanSanten, quien interpreta a la madre de Ryan, Becca en The Boys, dijo que el showrunner Eric Kripke le dijo que su personaje "básicamente estaba criando la segunda venida de Cristo, o un nuevo Homelander". Desafortunadamente, aunque no podemos culpar a Becca por los eventos que suceden en la temporada 2 de The Boys, parece que hay una posibilidad decente de que todas sus mejores intenciones sean en vano.

En un intento por salvar a Becca, Ryan termina involuntariamente haciendo lo que Homelander le hace a todos sus jóvenes tutores y, finalmente, a Madelyn Stillwell: no solo mata a su madre biológica, sino que paraliza a Stormfront, el Supe que quiere reemplazar a Becca. Así que ahora, como lo era Homelander cuando era niño, Ryan es un niño superpoderoso sin una familia viva y una inclinación por matar y mutilar figuras maternas, pero quizás peor, ya que tuvo una madre real y la mató, lo que se podría argumentar que sería ser más traumático.

El futuro de Ryan en The Boys es muy incierto

The Boys se prepara para su temporada 3 y aún no se sabe si Ryan tendrá un papel relevante en la historia/Foto: Vader

Si bien podría ser que reciba un trato mucho mejor de Grace Mallory que el joven Homelander de Vought, hay muchas razones para sospechar que esto no sucederá. Después de todo, Homelander todavía está vivo y el gobierno probablemente ve a Ryan de la misma manera que lo hizo Vought: como un seguro contra su padre psicótico.

Por ahora Ryan es solo un niño y es demasiado pronto para decirlo, pero imagina si el hijo de Homelander sufriera los mismos defectos emocionales, pero sin las influencias controladoras de Madelyn Stillwell y Vought International. Tan retorcido como es, Homelander al menos tiene razones para no ir al General Zod y comenzar a destrozar el mundo. Suponiendo que las habilidades de Ryan sean al menos iguales a las de Homelander, a menos que alguien intervenga y ayude a sanar la mente y el alma de Ryan. Estas dudas los fanáticos solamente podrán resolverlas hasta que se estrene la tercera temporada de The Boys en Amazon Prime Video.

Como ya te hemos informado en La Verdad Noticias, la temporada 3 de la producción de Amazon ya está comenzando a prepararse, aunque posiblemente se estrene hasta finales del 2021, puesto que la pandemia afectó el rodaje de la serie, justo como lo hizo con otros proyectos tanto de la televisión como del cine. Sin embargo, los fanáticos de esta historia que presenta a los superhéroes como unos posibles villanos, ya están creando diversas teorías sobre que posiblemente se podría ver en la próxima entrega; especialmente después del intrigante intrigante final de la temporada 2.

