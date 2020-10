The Boys: ¿Qué es lo que dice Stormfront en alemán al final de la temporada 2?/Foto: Blog de Superhéroes

¡ALERTA DE SPOILER! En el final de la temporada 2 de The Boys, Stormfront (Aya Cash) aprende una lección muy importante: nunca intentes matar a la madre de un Supe junior justo en frente de ellos.

Después de recibir una paliza de Kimiko (Karen Fukuhara), Starlight (Erin Moriarty) y Queen Maeve (Dominique McElligott), Stormfront vuela para evitar que Becca (Shantel VanSanten) y Butcher (Karl Urban) lleven a Ryan (Cameron Crovetti) a un lugar seguro. Desafortunadamente para Stormfront, ver a alguien estrangulando a su madre es suficiente para activar los poderes de Ryan, y él usa su visión de calor para volar sus extremidades, dejándola aparentemente cerca de la muerte y balbuceando en alemán.

Dado lo que los fanáticos saben sobre Stormfront, parecería seguro asumir que ella estaba soltando retórica nazi. Pero gracias al usuario de Reddit u/ Raidoton, las últimas palabras de Stormfront (al menos para la temporada 2, Homelander insiste en que todavía está viva en un lugar no revelado) se han revelado como sorprendentemente humanas.

Según el usuario, Stormfront dice al final del final de la temporada 2 de The Boys, "Es war so schön. Wie wir dort zu dritt gesessen, im Schatten eines Apfelbaums. Erinnerst du dich an den Tag, Frederick? Chloe hat die Arme aus dem Autofenster gestreckt. Wir haben den perfekten Platz am Fluss gefunden, im Schatten eines Apfelbaums. Es war das erste mal dass Chloe frische Äpfel gegessen hat".

Sus palabras se traducen al español como: "Fue tan hermoso. Cómo nos sentamos los tres allí, a la sombra de un manzano. ¿Te acuerdas del día, Frederick? Chloe tenía los brazos extendidos por la ventanilla del auto. Encontramos el lugar perfecto junto al río, a la sombra de un manzano. Era la primera vez que Chloe comía manzanas frescas".

Más tarde, cuando Homelander (Antony Starr) y Ryan están hablando, Stormfront agrega: "War so glücklich. Es war herrlich. Ich wollte dass er nie zu Ende geht". En español, eso significa, "...estaba tan feliz. Fue maravilloso. No quería que terminara nunca".

Stormfront recordó a su esposo e hija en sus últimos momentos

Parece que en lo que Stormfront cree que son sus momentos finales, no recuerda sus creencias odiosas o las atrocidades que ha cometido. En cambio, recuerda un día tranquilo con su marido y su hija, y anhela volver a lo que considera una época más sencilla.

Al principio, la traducción de la escena puede verse cómo los escritores de The Boys que intentan humanizar a una persona verdaderamente despreciable, pero en realidad, las últimas palabras de Stormfront refuerzan el fuerte tema de la familia que se extiende a lo largo de la temporada 2, y también actúan como un recordatorio de cómo retorcida es su cosmovisión.

Stormfront puede recordar un día idílico de descanso bajo un manzano como un momento familiar perfecto, pero en realidad, ella y su esposo estaban luchando por un genocidio masivo y unos ideales racistas y odiosos.

Ya sea que se llame a sí misma Lady Liberty o Stormfront, no puede dejar de intentar impulsar una agenda de miedo, muerte y odio.

Desde el comienzo de la temporada 2, muestra su plan: Stormfront quiere recrear el pasado, lo que, para ella, significa los primeros días de la Alemania nazi, por lo que tiene sentido que se retire allí mientras está en estado de shock.

El capítulo final refuerza los temas de la temporada 2 de The Boys

En una entrevista con Variety, el showrunner Eric Kripke discutió cómo The Boys temporada 2 pone la idea de los lazos familiares en su centro. Ya sea que Butcher se enfrente a lo similar que es a su padre, o Stormfront recordando a Starlight sobre su madre Adele, las relaciones entre padres e hijos fueron un tema recurrente a lo largo de la temporada.

Para Kripke, tener a Ryan, en lugar de a Kimiko o Starlight, para terminar con el reinado de terror de Stormfront se trataba de completar el círculo del tema.

"A lo que seguíamos volviendo era a que realmente necesitábamos demostrar lo poderoso que era Ryan, y que Starlight, Kimiko y Maeve tuvieran una cierta satisfacción visceral con lo que estaban haciendo, pero que el final final fuera realmente desgarrador, emocional y personal", dijo Kripke a Variety.

"Así que sentimos [como] volver a la forma en que realmente abrimos la temporada, que era que realmente se trataba de la familia y [la pregunta de] ¿pueden sobrevivir? Simplemente intentas cosas, y eso parecía que realmente resonaba más”.

Finalmente, Kripke describió al padre de Butcher como el demonio en su hombro y a Becca como su humanidad. Afortunadamente para Ryan, la humanidad de Butcher gana cuando decide mantener su promesa de proteger al niño.

Por el momento, Butcher se está resistiendo al legado de violencia de su padre, y espera que gracias a la influencia de Becca, Ryan pueda hacer lo mismo en lo que respecta a Homelander, el padre biológico de Ryan.

El momento "padre e hijo" que tuvieron Ryan y Butcher demuestra que estos personajes podrían formar algún vínculo en el futuro. Los fans esperan saber qué pasará con el hijo de Homelander en la tercera temporada

Al final, todo vuelve al tema de la familia en The Boys, incluso para personajes tan monstruosos como Stormfront y Homelander. ¿Crees que Stormfront podría regresar en la tercera temporada?