The Boys: Productor dice que 3ra temporada es similar a la situación del mundo

Conoces el dicho; algo sobre cómo la realidad a veces es más extraña que la ficción. A pesar de que The Boys presenta seres con poder que pueden volar a la velocidad de la luz, el éxito de Amazon es tan actual como siempre.

De hecho, un productor del programa dice que la locura del año anterior se ha puesto al día con el espectáculo grandilocuente a medida que se sumerge más profundamente en la producción de la tercera temporada.

"El mundo nos alcanzó este año. Se siente muy basado en las ideas de malversación corporativa y extralimitación del poder ejecutivo", dijo la productora ejecutiva Rebecca Sonnenshine a Deadline durante un panel virtual reciente.

De acuerdo a los informes obtenidos por La Verdad Noticias el panel sobre la serie de Amazon completo se publicará el próximo lunes en el sitio web del medio de comunicación de Estados Unidos.

¿Qué sabemos de The Boys: Temporada 3?

Actor de Mother´s Milk revela más detalles de temporada 3

La temporada 3 de The Boys se está filmando actualmente en Canadá, y la estrella de la serie Laz Alonso dice que será más sangrienta que nunca en una entrevista de abril pasado con Collider.

"Estaba hablando con la maquilladora principal y ella está a cargo de ordenar la sangre, ese es uno de sus muchos trabajos. Ella me dijo que toda la temporada 2 ... cuando hablas de volumen, no creo que hayan usado más de un galón de sangre".

"Temporada 3, ya estamos en tres y un medio galones de sangre. Así que eso debería darte una pequeña indicación de hacia dónde se dirige".

El personaje de Alonso, el mercenario que se conoce como Mother's Milk, regresará para la tercera temporada mientras trabaja para volver a unir al grupo homónimo. Después de todo, todavía hay "superhéroes" malvados de los que cuidar.

"Me encanta que a pesar de que Butcher es el líder de The Boys, Mother's Milk es el consigliare de Butcher", dijo Alonso de 47 años de edad en The Boys: The Official Podcast.

"En privado a quién acude Butcher para buscar consejo, para tener una conversación de hombre a hombre, para enraizarse y realmente he llegado a entender que el trabajo de Mother's Milk también es ser la conciencia de Butcher cuando comienza a perder uno".

Entonces, para evitar que Butcher se convierta en Homelander, va a buscar a su confidente, porque ya sabía que sin alguien que le impida ir al límite no hay un final, solo está loco".

La tercera temporada de Boys aún no ha establecido una fecha de lanzamiento, mientras que las dos primeras temporadas del programa ahora se transmiten en Amazon Prime.

