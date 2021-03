The Boys: Los trabajos actorales que han destacado a Antony Starr “Homelander”

Para los ciudadanos que ocupan el mundo de The Boys, Homelander es un metro y medio de la perfección vitruviana, totalmente estadounidense. Entre su poder casi ilimitado y su exterior "aw shuck", él es todo lo que el público podría desear en una súper persona patriótica, hasta las barras y estrellas que cubren sus hombros. Como van los semidioses fascistas, Homelander es un sueño absoluto.

Y mientras que el protagonista de la serie Billy Butcher es interpretado por Karl Urban, en este punto un nombre familiar gracias a los papeles en El señor de los anillos, Star Trek, Thor: Ragnarok y básicamente todo lo demás de los últimos veinte años, el actor que interpreta a Homelander podría ser un poco menos familiar.

La serie de Amazon Prime Video se ha convertido en una especie de sátira a personajes como Superman (de henry Cavill) y Batman (de Christian Bale); este homenaje de superhéroe de la cultura pop de Estados Unidos, es interpretado por un actor de otra tierra... Antony Starr, nacido el 25 de octubre de 1975, es oriundo de Nueva Zelanda. Ahí es donde comenzó, pero no pasó mucho tiempo antes de que se abriera paso en Estados Unidos. Aquí es donde es posible que hayas visto a Homelander de The Boys antes.

Antony Starr nació para actuar

Desde joven, Antony logró destacar en las series de televisión de Nueva Zelanda/Foto: Stuff

Como muchos actores neozelandeses, Antony Starr consiguió algunos trabajos iniciales en Xena: la princesa guerrera. Los fanáticos agudos pueden verlo interpretando dos papeles separados, como Mesas en el episodio de la primera temporada "Hooves and Harlots", y como David en "The Giant Killer" el año siguiente. Siguieron algunas producciones locales, y el primer concierto regular de Starr llegó en 2001 en forma de un papel recurrente en Mercy Peak, un drama televisivo de Nueva Zelanda en el que interpretó a "uno de los hermanos Van der Velter basura blanca y no buenos".

La mayor oportunidad de Starr llegó en 2005 con Outrageous Fortune, otro programa de televisión de Nueva Zelanda que surgió del mismo equipo de producción que Mercy Peak. Durante seis temporadas y 107 episodios, Starr mostró seriamente su rango, interpretando a los hermanos gemelos Van y Jethro West, uno un abogado sin escrúpulos y el otro un clásico fumeta relajado.

Esta actuación le valdría a Starr un premio Qantas Television Award al mejor actor en un drama televisivo, así como nominaciones a los premios New Zealand Screen Award for Television y New Zealand Film and TV Award. Lo más increíble es que en ningún momento durante todo esto Starr formó parte de una sola producción del Hobbit, que se filmó en Nueva Zelanda (y convirtió el set de rodaje de Hobbiton en Waikato en un verdadero lugar turístico de Tolkien).

El primer papel americano de "Homelander"

Después de triunfar en su lugar de origen, Starr poco a poco fue conquistando a la audiencia estadounidense/Foto: Looper

Starr llegó a los cines estadounidenses con la comedia de bro-down de 2004 Without a Paddle, interpretando al recientemente fallecido Billy Newwood, el amigo de la infancia del trío central de la película, cuya muerte los inspira a hacer carpe algunos diem. Pero eso sólo fue el inicio, ya que obtuvo más trabajo en los Estados Unidos surgió en 2013 con la serie de Cinemax Banshee.

En la que Starr interpretó al enigmático personaje principal Lucas Hood, un ex convicto que toma el lugar del sheriff entrante de la ciudad mientras intenta obtener su parte del botín de un atraco. Starr también interpretó a Lucas Hood en Banshee Origins y la miniserie de televisión Banshee Origins: Checking In.

En 2016, el mismo año en que Banshee salió del aire, Starr apareció como el personaje principal en el drama de corta duración de NBC American Gothic. Interpretó a Garrett Hawthorne, el hijo mayor de la familia Hawthorne, ricos bostonianos que se enfrentan a la posibilidad de que su patriarca haya sido un asesino y que uno de los miembros de la familia lo ayudó a llevar a cabo sus malvadas acciones. Lamentablemente, la cadena CBS canceló American Gothic después de solo una temporada de 13 episodios.

El éxito de Starr como Homelander en The Boys

La serie "The Boys" le ha dado mucha más fama internacional al actor Antony Starr, gracias a su impresionante trabajo como "Homelander"/Foto: IGN Latinoamérica

Desde 2019, Starr ha aterrorizado al público en la adaptación de Amazon Prime de la serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson "The Boys". Su descripción de Homelander, el superhumano megalómano y ultrapatriótico creado por Vought International, que cree que su condición de "Supe" le otorga la libertad de hacer absolutamente todo lo que quiera, incluido el asesinato en masa, ha cautivado al público, que ha elogiado la actuación de Starr como "fascinante y aterradora".

Si bien el destino final del personaje en el material de origen es menos que agradable, se desconoce cuánto tiempo tomará para que la historia de la pantalla chica llegue a ese punto, o si las mentes creativas detrás de The Boys reescribirán la narrativa de Homelander de ciertas maneras para poder prolongar la inevitable conclusión. A los fanáticos ciertamente no les importaría ver más a Starr como Homelander en The Boys, y Amazon Studios aparentemente está de acuerdo. La temporada 2 de The Boys, que se estrenó en la plataforma de transmisión el 4 de septiembre de 2020, ya ha demostrado ser aún más audaz y sangrienta que la temporada 1.

Por lo cual, Amazon Studios ya ordenó la temporada 3. Esto debería mantener a Starr bastante ocupado en el futuro previsible y, con suerte, The Boys tendrá muchas más temporadas y Homelander mantendrá a Estados Unidos "a salvo" durante mucho tiempo, solo trate de no mirar demasiado de cerca. Pero gracias a la serie, el actor de 45 años ahora se ha convertido en uno de los villanos preferidos de la televisión. ¿Conocías la trayectoria actoral de Antony Starr? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.