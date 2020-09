The Boys: Lamplighter NO es el villano que los fanáticos pensaban que era

A lo largo de la temporada 1 de The Boys, un ex miembro de The Seven se vuelve famoso a pesar de que nunca apareció en la pantalla. Lamplighter(el Farolero) se retiró recientemente, allanando el camino para el eventual reclutamiento de Starlight.

Sin embargo, el héroe, como muchos miembros de The Seven, tiene un lado más oscuro que The Boys conocen muy bien.

Lamplighter se mantenía "tras bambalinas" al inicio de The Boys

Lamplighter es despreciado con vehemencia por The Boys, específicamente Frenchie y Malory, ya que quemó a sus nietos hasta la muerte. Con esto en mente, la mayoría de los fanáticos sienten una animosidad comprensible hacia el portador de fuego encapuchado antes de verlo en acción, pero como revela "The Bloody Doors Off" en esta segunda temporada de la serie, hay más en su historia.

Lamplighter finalmente hace su aparición en pantalla

Kimiko, Frenchie y Mother's Milk se infiltran en el Sage Grove Center, en busca de respuestas de la información de la que Starlight les dio. El equipo se da cuenta de que algo anda mal al ver las cámaras de seguridad, pero inesperadamente se encuentran reunidos con Lamplighter, quien se desempeña como cuidador de los Supes encarcelados. También es responsable de cubrir las huellas de Vought, quemando cualquier evidencia, incluidos los sujetos de prueba.

Shawn Ashmore es elegido para interpretar a Lamplighter

Su villanía es casi inmediata ya que las imágenes lo muestran quemando a un paciente desprevenido hasta morir. Rápido para obtener pruebas, el equipo trabaja para pasar desapercibido, pero con las emociones intensas de Frenchie, no puede evitar arremeter cuando Lamplighter se cruza en su camino.

Sin embargo, la acción no es unilateral, ya que Lamplighter reconoce a Frenchie al mismo tiempo, listo para quemarlo en el sitio.

¿Habría redención para Lamplighter?

El hecho de que Lamplighter reconozca a Frenchie, después de cinco años de no verlo y lidiar con otras misiones, está claro que no ha olvidado su historia. Si bien The Boys intentaron chantajear a Lamplighter, la verdadera razón por la que los recuerda, Frenchie en particular, es porque está obsesionado por los eventos que ocurrieron hace cinco años.

Los flashbacks del episodio sirven como una guía de la sórdida historia y la relación de Frenchie con The Boys, pero también examinan las acciones y el dolor final que ambos hombres comparten. Si bien las acciones de Lamplighter de prender fuego a la cama en la casa de Mallory fueron deliberadas, el resultado no fue intencional.

El héroe comparte catárticamente con Frenchie y los demás que el ataque no tenía la intención de dañar a nadie más que a Mallory. Tampoco tuvo idea de los niños hasta que fue demasiado tarde.

Mientras Frenchie y Lamplighter intercambian sus quejas, se revela además que a pesar del intento de Mallory y The Boys de extorsionar a Lamplighter para que espiara a los Siete y Vought, nunca le dijo a su equipo que estaba actuando en su contra. Frenchie está sorprendido por la admisión, dado que Lamplighter podría haberlos expuesto en cualquier momento.

Lamplighter una vez más demuestra su humanidad cuando Stormfront llega para evaluar la situación. Él le miente sobre la causa de la fuga de los super y actúa como una distracción mientras los chicos escapan.

Si bien Lamplighter podría haber cortado lazos con The Boys allí, voluntariamente va con ellos para enfrentar a Mallory con el corazón roto. Sabe que lo que ha hecho está mal y quiere expiar sus crímenes. Con el arma en mano, Mallory expresa su continuo dolor al Super, quien no se defiende a pesar de que podría morir.

Sin embargo, Frenchie interviene y comparte que si bien conoce el dolor de Mallory, matar a Lamplighter le evitaría su propio sufrimiento.

Aunque pintado de forma tan criminal desde casi el principio de la serie de Amazon, el personaje de Lamplighter pasa de ser una fuente de odio virulento a ser un individuo comprensivo cuyos errores lo atormentan en cada momento de vigilia en el transcurso de un episodio. Incluso su interacción antes de hacer una barbacoa a Tim al comienzo del episodio muestra un sentimiento de pesar y simpatía mientras se prepara para matar al hombre. Se podría argumentar que tiene todas las habilidades para hacer frente a sus antiguos compañeros, y es muy posible que The Boys pronto tenga un aliado inesperado en él.

