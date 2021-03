The Boys: Aya Cash confirma que no regresará para la tercera temporada

La segunda temporada de The Boys en Amazon Prime Video fue un gran éxito para el servicio de transmisión, adoptando un enfoque muy diferente del género de superhéroes que también ensarta el capitalismo y el nacionalismo con humor irreverente.

Pero uno de los villanos más grandes de la serie no aparecerá en la temporada 3 de The Boys, así lo confirmó la actriz Aya Cash, quien interpretó el papel tortuoso de Stormfront en los últimos episodios.

Cash habló recientemente con Entertainment Weekly sobre su futuro en la serie, lo que arroja dudas sobre un posible regreso en la próxima temporada. Según Cash, no hay planes actuales para traer de vuelta a Stormfront para la temporada 3 de The Boys.

La actriz habló mientras promocionaba su nueva comedia romántica We Broke Up. "Quiero saber si ella también regresará", dijo Cash. "No estoy allí ahora. Estoy en un nuevo programa de FOX que ahora se llama This Country”.

“Mi contrato con The Boys fue solo por un año, así que, ¿quién sabe? Tal vez puedan hacerme CGI en la cara", agregó. Cash habló anteriormente con ComicBook.com después del final de la temporada 2 revelando que su tiempo en la serie nunca estuvo destinado a ser largo.

"Tuve una experiencia maravillosa en The Boys, siempre estuve bajo contrato de un año, así que, ¿quién sabe?", compartió Cash con ComicBook.com. "Si los escritores tienen algo que hacer para mí, estaré absolutamente allí”.

¿Aya Cash podría regresar a The Boys en un futuro?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, es muy probable que obtengamos una actualización sobre el estado de Stormfront en los nuevos episodios, pero los fanáticos no deben esperar que el personaje juegue un papel importante.

Después de una confrontación con Billy Butcher y el hijo de Homelander, la mayoría de sus extremidades fueron destruidas y quedó con quemaduras graves. Queda por ver si Stormfront continuará desempeñando un papel en el futuro de la serie.

Sin embargo, los fanáticos no deberían esperar verla en The Boys en un futuro cercano. Con nuevas amenazas y nuevos aliados en el horizonte, sería una sorpresa adicional si el personaje de Aya Cash apareciera pronto.

