The Book of Boba Fett: ¿Qué lugar ocupa en la cronología de Star Wars?

Parece que cualquier historia que forma parte de la cronología de la saga de Star Wars se convierte en un éxito total, tal es el caso de la serie “The Mandalorian”, la cual fue un gran acierto por parte de Disney+, que convirtió a la serie en un indispensable dentro del universo de Star Wars, ya que fue el método ideal para despertar el interés por Boba Fett y el carismático “Grogu”.

La Verdad Noticias informa que Bobba Fett apareció por vez primera en Star Wars “Una Nueva Esperanza”, no obstante, se desconocía gran parte de su historia, teniendo como único conocimiento el que tuvo que huir del Slave I, cuando Mace Windu decapitó a su “padre”, Jango Fett, de quien conservó el caso como único recuerdo y herencia.

Es importante recordar que, si bien Boba Fett no es un hijo como tal de Jango Fett, fue tratado como tal, pese a ser un clon del mismo Jango, sin embargo, se prevé que su historia se desarrolle todavía más en “The Book of Boba Fett”.

Lugar de The Book of Boba Fett en la cronología

The Mandalorian sin duda fue lo que impulsó al personaje, ya que fue una revolución la manera tan diferente de mostrar a Boba, no obstante, una gran cantidad de fanáticos temen que, al darle una serie entera al personaje, pueda arruinar lo visto en la previa entrega.

Cuando se habla de Star Wars, casi siempre se piensa en la línea temporal, pues para los fans es indispensable saber en qué parte de la historia se encuentran los Spin Offs, por lo que con la llegada de “The Book of Boba Fett”, esta duda resurge.

The Mandalorain, situada 5 años tras "El Retorno del Jedi"

Antes que nada, se debe ver en qué lugar de la historia se sitúa The Mandalorian, ya que la nueva historia del cazarrecompensas se sitúa exactamente luego de lo ocurrido en la saga anterior.

The Mandalorain está situada 5 años después de Star Wars “El Retorno del Jedi”, justo después de la caída del imperio, en donde la galaxia busca hacer una nueva república teniendo grandes cambios, y tras lo visto en el final de The Mandalorian, “El Libro de Boba Fett” empezará con la llegada del cazarrecompensas a Tatoonie, luego de la muerte de Jabba el Hutt, a quien Boba querrá remplazar y convertirse en el amo y señor del palacio.

