The Black Keys regresa tras cinco años con vuelve después de 5 años con “Lo / Hi”

The Black Keys, dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney han lanzado la canción “Lo/Hi”, escrita por Dan Auberbach y Patrick Carney, realizada en el estudio Easy Eye Sound y que es el más reciente material desde 2014 de la banda.

La banda no ha dicho nada sobre si esto significa que un disco está pronto a salir o simplemente será un single para compensar su desaparición, lo que si es que el dúo ha sido confirmado para los 50 años del festival Woodstock.

“Lo / Hi” es una canción que mantiene el groove que tanto ha caracterizado a The Black Keys en sus ocho trabajos discográficos, la particular voz de Auberbach y una guitarra con sonidos blues y riffs poderosos; regresan con una explosión de total de guitarras.

Lo último que conocimos de The Black Keys fue el álbum Turn Blue (2014), sin embargo en este tiempo los integrantes de la agrupación estuvieron realizando diferentes proyectos por separado. Por una parte Dan Auerbach publicó su segundo disco en solitario Waiting on a Song (2017) mientras que Patrick Carney realizó la producción del disco A Wonderful Beast de Calvin Johnson.

Cabe destacar que The Black Keys ha ganado seis premios Grammy y ha lanzado ocho álbumes de estudio: The Big Come Up (2002), seguido de Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004), Magic Potion (2006), Attack & Release (2008), Brothers (2010), El Camino (2011) y Turn Blue (2014).