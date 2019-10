The Black Eyed Peas y J Balvin estrenaron ‘RITMO’ cover de ‘Rhythm of the Night’

El grupo estadounidenses The Black Eyed Peas, estrenó su más reciente colaboración musical, ahora lo ha hecho con el gigante colombiano J Balvin, este tema llamado RITMO, es un Cover de un éxito ochentero llamado ‘Rhythm of the Night’

El nuevo tema ritmo, The Black Eyed Peas junto Al cantante colombiano J Balvin, es uno de los mejores de la temporada de esta agrupación, ya que recordemos hasta hace unos días estrenaron un tema de la mano con la carioca Anitta, y hace un par de meses un tema junto a Piso 21.

Sin embargo los temas que hicieron anteriormente no fueron del agrado del público, ya que si bien esta agrupación ha colocado Hits mundiales como: 'I Gotta Feeling, Hey Mama, My Humps, Lets Ger Retarded, Meet Me Halfway', entre otros, no han podido superar la ausencia de Fergie, quien aseguraba los Hits junto a la banda.

Sin embargo Jean de la convocatoria de The Black Eyed Peas, J Balvin no dudó en aceptar esta colaboración, sin duda es la mejor para la agrupación de la temporada pues mezcla un sonido ochentero con un video muy bien realizado con gráficos digitales colores y texturas perfectas.

Con una duración de casi cuatro minutos, vemos a Wil I Am, Apple de AP y Taboo codearse con J Balvin al ritmo del género urbano muy bien realizado, con apenas unas horas de haber sido lanzado el sencillo ha funcionado de maravilla en las plataformas digitales, tal parece que la tercera es la vencida.

Cabe mencionar que este tema forma parte de la soundtrack de la nueva película de Will Smith ‘Bad Boy For Life’ próxima a estrenarse y que marca el regreso de una cintas tan aclamadas por el público en todo el mundo.

