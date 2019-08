The Black Eyed Peas realizará colaboración con Piso 21.

Esta legendaria banda de california anunció que lanzaría un sencillo con la agrupación colombiana Piso 21, el título de la canción es ‘Miami’ y será una mezcla de ritmos y géneros musicales, cosa que no es nueva para The Black Eyed Peas.

Hace unas horas se confirmó la colaboración de The BEP con Piso 21, ya que por mucho tiempo la banda liderada por Will I Am, se había mantenido con bajo perfil a pesar de haber lanzado su sexto álbum de estudio ‘Mater of de sun’, en el cual ya no contó con la presencia de Fergie, debido a proyectos personales y su proceso de divorcio.

Este sería el primer proyecto en el que la banda haría un acercamiento al género urbano contemporáneo, sin embargo Fergie colaboró en el 2007 junto a Daddy Yankee en el remix del tema ‘Impacto’, que fue el primer trabajo internacional e intercultural del boricua.

Piso 21 y The Black Eyed Peas preparan hitazo musical

Por su parte Piso 21 habría pasado una gran temporada a pesar de que su integrante más popular Llane, que dejó la agrupación para iniciar su carrera como solista, las dos bandas pasan por un momento de cambio muy importante, y la colaboración es un reinicio para ambos.

No obstante las colaboraciones de The BEP con músicos de Latinoamérica no han sido la excepción, por ejemplo en el 2005 lanzaron el tema ‘La Paga’ con el colombiano Juanes y en el 2006 ‘Mas que nada’ con Sergio Mendes.

El tema Miami es un tema con base en reggaetón y en español, en la canción se integran Black Eyed Peas con su rapeo característicos, sin embargo la canción es falto de energía y de efectos especiales a los que nos acostumbraron en el álbum de 2011, The Beginning, sin embargo este tema ya es un logro para ambos.

