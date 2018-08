The Big Bang Theory se despide de la televisión

La multipremiada serie The Big Bang Theory se despide de la televisión, causando gran conmoción a sus seguidores e inclusive a sus protagonistas, los cuales no se esperaban que este fuera el final.

La exitosa serie era la segunda más vista de la televisión, sin embargo, se ha anunciado su conclusión después de la temporada número 12, que comenzará transmisiones en la pantalla chica a mediados de septiembre en Estados Unidos.

Esta noticia ha tomado a todos por sorpresa puesto que después de tantas temporadas la serie aún se mantiene con grandes números de audiencia y se encuentra en un momento en el que todo indicaba que se extendería por dos años más.

Jim Parsons (Sheldon Cooper) anuncia su salida de la serie

La web especializada Deadline informó que tras la lectura del guión del miércoles, todo el equipo que trabaja en la producción fue convocado al despacho de Chuck Lorre, productor ejecutivo y uno de los creadores de la serie. Acto seguido en la reunión, el actor Jim Parsons, interprete del personaje de Sheldon Cooper, tomó la palabra para anunciar su inminente salida del programa al acabar las grabaciones de la temporada que están rodando actualmente.

El productor Chuck Lorre dio el siguiente golpe informando que debido a la decisión de Parsons la serie llegaría a su fin con la 12ª temporada, sosteniendo su palabra de que The Big Bang Theory no continuaría si no estaban juntos los tres grandes, haciendo referencia a Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) y Parsons (Sheldon).

El anuncio del final de la serie fue igual de sorpresivo para a la cadena CBS, ya que hace dos semanas los ejecutivos aseguraban que el adiós de The Big Bang Theory no parecía estar cerca.

"Estaremos siempre agradecidos por el apoyo de los fans a The Big Bang Theoryen estas doce temporadas. Nosotros, así como el reparto, guionistas y el equipo, valoramos extremadamente el éxito de la serie y queremos ofrecer una temporada final y un final de serie que lleve a The Big Bang Theory a un cierre épico", dijeron Warner, CBS y Chuck Lorre Productions en un comunicado conjunto.