The Big Bang Theory: Detalles ocultos que te perdiste de la serie

The Big Bang Theory no solo es uno de los programas de televisión más populares, sino que también está lleno de divertidos huevos de Pascua y curiosidades para que los fanáticos las descubran. Los personajes principales del programa son todos genios que también son geeks gigantes, y los productores del programa realmente han abrazado la cultura nerd.

Hay constantes referencias a los cómics y la ciencia ficción lanzados al espectáculo. Algunos de estos son obvios, pero otros son un poco más difíciles de notar, por eso en La Verda Noticias te presentamos algunos detalles que quizás no notaste de la serie.

Camisas de Sheldon en The Big Bang Theory

Las camisetas de Sheldon dulen ser de dolores sólidos en The Big Bang Theory

Sheldon casi siempre usa camisetas de colores sólidos, generalmente con algún tipo de logotipo de cómic o ciencia ficción en el medio. La camisa más común que usa es una camisa roja de Flash, aunque a menudo se le ve vistiendo naranja, verde, amarillo y azul.

Si bien tiene sentido que Sheldon tenga un sentido de la moda bastante simple, en realidad hay un significado más profundo para sus atuendos. En los cómics de Green Lantern, cada color se corresponde con un estado de ánimo o emoción. El verde es coraje, el amarillo es miedo, el azul es esperanza y el rojo es ira.

El espectador generalmente puede saber qué tipo de humor está Sheldon en función del color de la camisa que lleva. Lo que explica por qué la camisa roja es la camisa más común, porque a menudo le molesta tener que lidiar con las personas menos inteligentes que lo rodean en la serie de The Big Bang Theory.

Siempre usan las mismas cosas en The Big Bang Theory

Los personajes de The Big Bang Theory suelen vestir igual siempre

Hablando de ropa, los principales nerds del programa siempre usan más o menos el mismo atuendo. No es raro que los personajes de televisión tengan una variedad de atuendos bastante predecible, pero este programa lleva esto a un nivel completamente nuevo.

Sheldon, como se dijo anteriormente, usa una camiseta sobre una camisa de manga larga. Leonard usa su sudadera con capucha, y Raj realmente parece amar la camisa con cuello debajo de un suéter. Howard usa constantemente un jersey de cuello alto o un dickie debajo de la camisa. Amy, que es más nerd que las otras chicas, también casi siempre usa un suéter y una falda, aunque mezcla las cosas con más frecuencia que los chicos.

Esto es muy similar a los dibujos animados, donde los animadores siempre dibujan a los personajes con la misma ropa, todos los días. Esto podría ser un homenaje a eso. O simplemente la pereza del departamento de vestuario.

Números de apartamento en The Big Bang Theory

El apartamento de Amy en The Big Bang Theory tiene el número de Pi: 314

Wil Wheaton tiene un papel recurrente en el programa, donde interpreta una versión ficticia de sí mismo. Tiene varios encontronazos con Sheldon, quien solía idolatrarlo pero luego llegó a odiarlo. En un episodio, después de que Wheaton fuera grosero con Amy, Sheldon se emborracha accidentalmente y aparece en la casa de Wheaton para luchar contra él. Si observa de cerca, puede ver que el número de la casa de Wheaton es 1701, que es una referencia al número de serie del USS Enterprise en Star Trek.

Wheaton se hizo famoso por interpretar al alférez Crusher en Star Trek: The Next Generation, por supuesto. En el mismo episodio, Sheldon visita el apartamento de Amy, que tiene el número 314, una referencia a la figura matemática Pi. Básicamente, todos en la vida de Sheldon viven en una casa o apartamento con un número coincidentemente importante.

La voz de Bernadette cambió en la serie de The Big Bang Theory

La actriz fue adaptando su voz para The Big Bang Theory

Bernadette, la diminuta pero sorprendentemente agresiva esposa de Howard, tiene una voz bastante distinta. Habla en una octava aguda, casi como si estuviera tratando de sonar como un ratón. Es una de sus principales características, lo cual es extraño porque no lo tenía cuando apareció por primera vez.

Melissa Rauch desarrolló la voz mientras el personaje continuaba apareciendo. Eso tiene sentido detrás de escena, pero ¿no deberían los personajes del programa estar asustados de que la voz de este adulto haya cambiado?.

El número 73 aparece constantemente en The Big Bang Theory

El número 73 es el favorito de Sheldon en The Big Bang Theory

Sheldon es una persona muy particular con unos gustos muy extraños. Por ejemplo, tiene un número favorito, que es 73. Entró en una explicación detallada sobre por qué es un número tan grande, citando el hecho de que es un número primo, su inverso es un número primo y un montón de otras razones matemáticas que pasó por la mayoría de nuestras cabezas.

Otra cosa que a Sheldon le gustaría de 73 es que 1973 es el año en que nació Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon. Por supuesto, no hay forma de que Sheldon pueda encontrar esta información sin destruir los límites entre varias dimensiones diferentes.

Juguetes de Howard en The Big Bang Theory

Howard es un personaje muy atrevido en The Big Bang Theory

Cada uno de los nerds presenta un arquetipo diferente. Sheldon es socialmente inepto pero increíblemente inteligente, Raj casi no tiene confianza en sí mismo cuando se trata de mujeres, Leonard está desesperado por agradar y Howard es un pervertido.

Incluso después de casarse, Howard sigue siendo el perro de caza del grupo. Si bien deja en claro lo cachondo que está constantemente, en realidad es mucho más profundo de lo que crees. Hemos visto el dormitorio de Howard en la casa de su madre muchas veces, y es un santuario para ser un hombre-niño.

Parece que alguien intentó combinar la mansión Playboy con una tienda de cómics. Como todos los demás nerds, Howard tiene una colección de recuerdos de cómics y ciencia ficción en su habitación. Sin embargo, si miras de cerca, verás que solo se muestran personajes femeninos.

Los opuestos se atraen en The Big Bang Theory

Penny y Leonard son personajes opuestos en The Big Bang Theory

La trama principal durante las primeras temporadas del programa fue impulsada por Leonard persiguiendo a Penny. Su relación siempre ha sido un poco inestable, especialmente por lo diferentes que son los dos personajes de The Big Bang Theory.

Leonard es un físico teórico que trabaja en una prestigiosa universidad, y Penny era una aspirante a actriz, mesera y, más recientemente, representante farmacéutica. Él es tímido y nerd, ella es extrovertida y forma parte de la gente genial. Leonard usa anteojos, Penny no. Si bien eso puede no parecer tan importante, en realidad es bastante significativo. De todos los chicos, Leonard es el único que necesita usar anteojos. Por otro lado, Penny es la única chica que no usa anteojos.

Es una representación física de cómo ambos personajes son valores atípicos de su grupo de amigos, que probablemente sea la razón por la que ser capaces de llevarse bien con los demás. Resulta que todo lo que necesita para construir una relación sólida es una necesidad opuesta pero paralela de gafas.

El misterioso nombre de Penny en The Big Bang Theory

El apellido de Penny nunca fue revelado en la serie The Big Bang Theory

Antes de seguir leyendo, pregúntese si sabe cuál es el apellido de Penny. A menos que seas un súper fan enloquecido, probablemente hayas respondido "no". Su nombre completo nunca ha sido revelado en el programa y, según los productores, nunca lo será.

Sin embargo, esto no fue algo que necesariamente se hizo a propósito. Simplemente nunca surgió, y cuando la gente se dio cuenta, había pasado demasiado tiempo. Los productores del programa han declarado que no hay forma de revelar el nombre después de tanto tiempo y que sea satisfactorio, por lo que simplemente no lo harán.

La creadora del programa, sin embargo, reveló que el apellido de Penny es Barrington durante una entrevista antes de la novena temporada del programa. Sin embargo, no es oficial hasta que sucede en el programa. Esas son reglas de continuidad y son muy estrictas al respecto, al menos por ahora.

El primer episodio piloto de The Big Bang Theory es irreconocible

El episodio piloto de The Big Bang Theory fue muy diferente a toda la serie

El Big Bang Theory que se emitió durante más de una década es muy diferente del episodio piloto presentado a CBS en 2006. Si bien ahora se lo describe como en gran parte asexual y desconcertado por el romance (y otras actividades humanas aparentemente ineficientes), Sheldon (Jim Parsons) fue francamente sexualmente activo en el piloto.

Tampoco hubo Penny (Kaley Cuoco); en cambio, el papel de la vecina atractivo lo ocupó una mujer dura y no muy amigable llamada Katie (interpretada por Amanda Walsh). Incluso la óptica era diferente, pero Leonard (Johnny Galecki) vestía trajes sin descubrir sus sudaderas con capucha de marca registrada.

Había otra diferencia notable: el tema principal era el éxito de Thomas Dolby en 1983, "She Blinded Me With Science" (que es solo un poco en la nariz). CBS aprobó, pero pidió a los creadores Chuck Lorre y Bill Prady que reelaboraran el programa y presentaran otro piloto. Lo hicieron, extensamente, y agregaron un nuevo tema musical de Barenaked Ladies, que llegó a la programación de otoño de la cadena en 2007.

Johnny Galecki y Kaley Cuoco salieron en secreto durante años

Los actores de The Big Bang Theory lograron mantener su romance en secreto

En los primeros años de The Big Bang Theory, Johnny Galecki salió con una de las actrices más hermosas de toda la televisión, mientras que Cuoco salió con una increíble estrella de televisión. Y ambos lograron mantener su relación en secreto. Sorpresa: Galecki y Cuoco salieron, al mismo tiempo que el incipiente interés romántico de sus personajes por el otro y casi nadie lo sabía.

No fue hasta 2010, mucho después de que la pareja se separó amistosamente, que ninguno de los dos dijo algo públicamente sobre su tiempo juntos. Cuoco le dijo a la revista de la compañía CBS Watch! que había salido con Galecki "durante casi dos años. Era una parte tan importante de mi vida y nadie lo sabía".

Eso incluía nunca ir "juntos a ningún lado". ¡Tres años después, Galecki le contó su versión de los hechos a CBS Watch! "Aún somos queridos amigos", dijo. "Kaley no es solo una ex, es parte de mi vida". Entonces, ¿por qué eran tan privados acerca de las cosas? "Simplemente no me gusta hablar de eso", dijo Galecki. "Y no porque esté tratando de ser enigmático; solo me preocupa que entre en conflicto con la aceptación de la gente de Leonard y Penny".

Nunca volverás a ver a estos bebés de The Big Bang Theory

Solo se escucha la voz de la bebé en The Big Bang Theory

A mediados de la décima temporada en 2016-17, un nuevo personaje se unió a The Big Bang Theory: Halley, la hija recién nacida de Howard y Bernadette. Y aunque las vidas de Howard y Bernadette se han modificado radicalmente al formar una familia, el bebé en sí no aparece demasiado en la pantalla ... de hecho nunca.

El showrunner Steve Molaro dice que, aparte del episodio muy especial que presenta el nacimiento de Halley, esa bebé solo será escuchada, y no vista, gritando y llorando fuera de la pantalla. Es un homenaje a Carol Ann Susi, la actriz invisible que interpretó a la madre de Howard que siempre grita de manera similar. Susi murió en 2014 y su personaje también lo hizo posteriormente. Molaro agregó que "también significa que no tenemos que tener un bebé en el set, así que resolvió muchos problemas".

En 2018, Bernadette dio a luz al bebé número dos, un niño llamado Neil (como en Armstrong, Gaiman y Diamond). El productor ejecutivo Steve Holland dijo a Entertainment Tonight que probablemente respetará la política de "no se permiten bebés" de Molaro. "No estoy muy emocionado de que alguien cargue a sus gemelos recién nacidos y los empuje frente a una cámara", dijo Holland.

La actriz de The Big Bang Theory al que no le importa The Big Bang Theory

La actriz reveló que nunca había visto la serie de The Big Bang Theory

Mayim Bialik se unió a la serie como la neurocientífica Amy Farrah Fowler en la temporada 3 y muy lentamente se convirtió en un interés amoroso, luego en novia y luego, improbablemente, en esposa de Sheldon, así como en una BFF desesperadamente devota de Penny.

The Big Bang Theory había estado en la televisión por un tiempo para entonces, pero Bialik no había logrado captar un episodio. Bialik entró al espectáculo fría, totalmente fría. "Nunca había visto The Big Bang Theory . Sabía que era un gran problema porque mi manager me dijo, 'Intenta conseguir este papel'", dijo Bialik.

A partir de 2016, afirma no haber visto ningún episodio de Big Bang producido antes de unirse, sin mencionar la mayoría de los que realmente aparece. "No tengo televisión, así que realmente no veo". Dijo Bialik.

The Big Bang Theory terminó por Jim Parsons

The Big Bang Theory terminó luego que el actor anunciara su retiro de la serie

Justo antes de que CBS comenzara a transmitir la duodécima temporada de The Big Bang Theory, los productores del programa anunciaron que el próximo lote de episodios sería el último. El co-creador y productor ejecutivo Chuck Lorre había reunido al elenco en su oficina en el set el 22 de agosto de 2018, donde la estrella Jim Parsons, entre lágrimas, anunció que dejaría el programa al final de la temporada.

Inmediatamente después, Lorre le dijo al elenco que todos se irían al final de la temporada, porque había optado por terminar la serie en lugar de hacerlo sin Parsons (o Sheldon). Según Deadline, Parsons le contó a Lorre su decisión unos días antes de esa reunión, y muchos ejecutivos en secreto (aunque sin éxito) intentaron que Parsons cambiara de opinión. El cuatro veces ganador de un Emmy puede haber rechazado hasta 50 millones de dólares para quedarse con The Big Bang Theory durante dos temporadas más.

¡Por fin, los orígenes de Bazinga! revelado en The Big Bang Theory

La palabra “Bazinga” tenía un significado especial en The Big Bang Theory

La pronunciación ocasional de Jim Parsons de "¡Bazinga!" es un eslogan televisivo clásico que se alinea con las grandes expresiones televisivas dignas de una camiseta de todos los tiempos, como "¡Cowabunga!" o "¡No hay sopa para ti!" Es el término de triunfo preferido de Sheldon para una broma bien ejecutada a sus amigos científicos, como saltar de una piscina de bolas o emerger de los cojines de un sofá.

La frase, y el momento adecuado para decirla, es un remanente directo de la sala de escritores de Big Bang Theory. El escritor Stephen Engel, que escribió para el programa en 2008 y 2009 , amaba hacer bromas divertidas e inocuas para burlarse de los otros escribas.

Uno de sus favoritos: cortar una toronja y luego pegarla con cinta adhesiva. "Lo abría y Stephen decía, '¡Bazinga!'", Dijo el co-creador y productor Bill Prady en un evento del PaleyFest de 2013. "Fue la palabra de Stephen para 'te pillé'".

