The Beatles: ya son 50 años de su último concierto

El 30 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se subieron al techo del edificio de su sello discográfico, Apple Corps., para tocar el que sería el último concierto de The Beatles. La presentación marcó la trayectoria sin destino de lo que iba a ser “Get Back“, proyecto compuesto de álbum/concierto en vivo y película para mostrar el regreso a las raíces de la banda.

Tras este "concierto", Los Beatles jamás volvieron a tocar juntos.

La banda tocó un concierto de 42 minutos, hasta que la policía les negó la posibilidad de seguir tocando, canciones que posteriormente formaron parte del disco “Let It Be” (1970). La película homónima incluyó el mismo concierto, junto con registros de The Beatles grabando lo que fue su último álbum con todos los integrantes de la banda con vida.

La sesión fue grabada por Lindsay-Hogg, cineasta y documentalista que dirigió la película “Let It Be”.

El concierto iba a cerrar la película que registraba el proceso de grabación de “Get Back”, tanto los Beatles como sus productores y amistades pensaron en los lugares más inauditos y espectaculares para llevar a cabo el concierto. Se pensó en lugares de Londres como el teatro Palladium y el estadio Roundhouse. El desierto del Sahara también fue considerado, al igual que las pirámides de Giza, e incluso el crucero transatlántico de la Reina Isabel, QE2.

Al ser pleno invierno en Londres, con un viento helado que azotaba los edificios del barrio West End, lo que obligó a John Lennon y Ringo Starr a tomar el abrigo de Yoko Ono y el impermeable de Maureen, sus respectivas esposas.

Para minimizar el ruido ambiente provocado por el viento, los ingenieros en sonido de la banda colocaron panties para proteger los micrófonos.

Los Beatles tocaron “One After 909”, dos versiones completas de “Don’t Let Me Down”, “Dig to Pony”, “I’ve Have a Feeling” y tres versiones de “Get Back “, además de fragmentos de varias otras que no llegaron a ser parte de “Let It Be”. Aquí se incluyen compases de “I Want You” (que fue publicada en Abbey Road) y “A Pretty Girl Is Like a Melody”.

Durante la canción final, la segunda versión de “Get Back”, que los músicos decidieron incluir la voz de John Lennon con un humilde y a la vez irreverente mensaje: “Quiero agradecerles a todos, en nombre de la banda y de todos los que estamos aquí. Esperamos haber pasado su audición”.

Ricardo D. Pat