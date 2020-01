The Beatles vuelven a la vida con nueva película este año

The Beatles son probablemente la banda más famosa de todos los tiempos, pues a pesar de que están prácticamente extintos, su legado sigue viviendo a través de sus miembros sobrevivientes y por el impacto que su música causó en el mundo.

Recientemente la banda ha tenido mucha popularidad en redes sociales, pues han lanzado versiones de sus clásicos más destacados en discos de vinil, así como mucha mercancía exclusiva de la agrupación para que esta siga viviendo por más generaciones.

Ahora The Beatles marcará su presencia en el mundo actual con una película, la cual ya es esperada por millones de fanáticos alrededor del mundo después de que fue confirmada.

The Beatles llegará al cine

Como podemos recordar, hace poco más de un año vimos por primera vez el anuncio de la llegada de la agrupación al cine, pues a través de las redes sociales se confirmó la producción de un documental acerca de The Beatles y todo su mundo.

Peter Jackson, el famoso director de gigantescas producciones como ‘El señor de los anillos’, ‘El hobbit’ y ‘King Kong’, será el responsable de la producción de esta película, la cuale stará compuesta por más de 55 horas de material inédito de la banda cuando grabó su último disco ‘Let it be' en el mes de enero de 1969.

Por supuesto la noticia ha enloquecido a todos los fans de The Beatles, quienes están ansiosos por verla y descubrir quienes serán los actores que le darán vida a los icónicos integrantes de la agrupación.

La película de The Beatles llegará este año

Según informes del sitio Daily Beatle, la película saldrá casi al mismo tiempo que el libro ‘The Beatles get back’ el cual está pactado para su venta a partir del próximo 15 de octubre, por que el otoño será la temporada de The Beatles.

Por el momento no se sabe si Paul McCartney estará involucrado en el documental, pero probablemente haga una breve aparición a petición de los fans, pues tanto el como Ringo Starr son los únicos sobrevivientes de la banda.

