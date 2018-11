The Beatles lanzaron el álbum “Magical Mystery Tour” hace 51 años

Cincuenta y un años atrás apareció en los Estados Unidos "Magical Mystery Tour" de The Beatles, un trabajo que fue utilizado como banda sonora para la película del mismo nombre. En un principio fue una apuesta arriesgada de la compañía EMI, pues en el Reino Unido fue lanzado como álbum doble, acompañado de un libro de 32 páginas con fotos inéditas y un cómic sobre la historia y las letras, en cambio en los Estados Unidos fue editado como un álbum simple.

Fue editado tras el exitoso lanzamiento del "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", que salió apenas meses antes, pero ni así la película logró el éxito esperado, siendo uno de los primeros fracasos de los oriundos del puerto de Liverpool.

La película significó el primer fracaso de los Beatles.

La trama presenta a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con una corte de amigos viajando en un autobús por la campiña inglesa, viviendo diversas aventuras. "Hay que hacer todo lo que uno hace con una meta o un objetivo, pero esto lo hicimos sin nada: ni metas ni objetivos", admitió Paul McCartney en diciembre de ese mismo año.

El disco cuenta con canciones que seguían la senda presentada en el célebre "Sgt. Pepper's...", canciones psicodélicas, lisérgicas y sobre todo, experimentales, con auténticas joyas como “I Am the Walrus”, “The Fool on the Hill” y “Flying”, reforzadas por temas que ya habían sido lanzados como sencillos: “All You Need Is Love”, “Hello Goodbye”, “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane”.

Completan la colección: “Blue Jay Way”, “You Mother should now” y “Baby You’re A Rich Man”.

Ricardo D. Pat