The Beatles: Paul McCartney confesó que se masturbó junto a John Lennon

Paul McCartney hizo fuertes revelaciones respecto a la banda The Beatles que incluye actos sexuales con sus compañeros; pues en una de esas confesó que se masturbó junto a John Lennon y tres de sus ammigos en una fiesta.

A demás, de acuerdo a lo que Tv Notas dio a conocer; el intérprete de “Hand in Hand” compartió que durante el encuentro gritaron varios nombres de celebridades y que es probable que haya estado cuando George Harrison perdió su virginidad.

"Dormíamos en una pieza con una cama y dos camarotes, por lo que si uno de los muchachos traía una chica, se podían tapar con las sábanas y no notabas nada, más allá de algo de movimiento. No sé si estuve ahí cuando George perdió la virginidad, pero puede ser. Lo bueno de The Beatles es que esta proximidad nos convertía en compañeros de ejército".