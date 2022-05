"The Beatles: Get Back" establece fecha de lanzamiento en Blu-ray y DVD.

Al igual que invadieron los corazones de los estadounidenses en todas partes durante la década de 1960, The Beatles están a punto de invadir su sala de estar cuando el documental "The Beatles: Get Back" llegue a Blu-ray y DVD el 12 de julio.

La docuserie de tres partes cubre el mundo que rodea al infame banda mientras se preparan para grabar las pistas de su álbum más vendido de la década de 1970, Let It Be. Con el atento ojo del legendario director Peter Jackson, guiándote a través de cada mágico momento musical, no te perderás ni un instante del proceso creativo de los cuatro fabulosos.

La gigantesca serie de tres partes llegó a la plataforma de Disney Plus en el transcurso de tres días a fines de noviembre del año pasado. Desde su tiempo en la plataforma de transmisión, los críticos acudieron en masa para compartir su reconocimiento por la historia que Jackson pudo tejer.

Los espectadores también disfrutaron de la presentación en vivo final del grupo en la azotea de la oficina de Apple con vista a Savile Row en Londres.

Documental de The Beatles listo para el Blu-ray y DVD

La idea de que la docuserie mostraría el concierto en su totalidad fue tan emocionante que "The Beatles: Get Back" recibió su propio lanzamiento en IMAX, brindando a los fanáticos un asiento de primera fila para uno de los acontecimientos más comentados en la historia del rock n' roll.

La Verdad Noticias informa que, con la compra del Blu-ray o DVD, puedes sentarte en esa primera fila una y otra vez, reviviendo tus canciones favoritas de The Beatles viendo innumerables horas de imágenes y audio nunca antes vistos.

¿De qué trata la docuserie de "The Beatles: Get Back"?

La primera parte verá a la banda ensayando para un concierto en Twickenham Film Studios, con la segunda parte revelando el comienzo de sus sesiones de grabación en Apple Studios, y terminará con la tercera entrega que cubre el concierto en la azotea. "The Beatles: Get Back" está protagonizada por Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon.

El público puede esperar algo real, ya que McCartney y Starr se desempeñaron como productores junto con la viuda y artista de performance de Lennon, Yoko Ono Lennon, y la viuda de George Harrison, Olivia Harrison Jackson, Clare Olssen y Jonathan Clyde también se desempeñaron como productores.

