The Beatles: Así fue el día en que John Lennon y Paul McCartney se conocieron

La banda The Beatles sigue siendo considerada una de las más importantes de la industria musical, y si eres un fiel seguidor de este grupo seguro recordarás la particular historia de cómo se conocieron John Lennon y Paul McCartney, durante 1957, cuando eran adolescentes y estaban en una iglesia.

En aquella época Lennon, que tenía 16 años, era líder de un grupo llamado The Quarrymen y se estaba presentando en la Iglesia de St. Peter, en Woolton, Liverpool. Ivy Vaughan, amigo de Lennon, asistió al evento en compañía de un joven aficionado a la música, llamado Paul McCartney que tenía apenas 15 años. Él fue quien presentó a John con Paul y rápidamente hubo una conexión.

“Al fondo había una especie de pequeño escenario en la cual tocaban unos muchachos. Me fijé particularmente en uno de ellos con una camisa escocesa a cuadros, pelo rizado rubio y patillas que tenía muy buena pinta”, dijo el artista Paul McCartney en una entrevista de 2010 con Dave Letterman.

“Estaba tocando una guitarra no muy buena, de esas garantizadas para no quebrarse. Aun así, lo hacía bastante bien, recuerdo que me dejó impresionado”, recordó. Al terminar el evento, McCarteny tomó una guitarra y comenzó a tocar la canción “Twenty flight rock”. Lennon y el resto de los integrantes de la banda quedaron impresionados por el talento de Paul.

La primera vez que John Lennon y Paul McCartney tocaron juntos

Ese mismo fue día fue la primera vez que el cantante John Lennon y Paul McCartney tocaron juntos, ya que Paul se sentó en un piano que había en la iglesia y tocó el clásico de Jerry Lee Lewis “Whole lotta of shakin’ goin’ on”, John se sentó a su lado y comenzaron a crear música de manera sorprendente.

Después de este impresionante encuentro, Lennon le ofreció a McCartney formar parte de su banda. Pero fue hasta 1959, que junto a George Harrison y Ringo Star decidieron cambiar el nombre del grupo, para dejar de ser "The Quarrymen" y volverse "The Beatles".

Esta banda se convirtió en una de las más sobresalientes del Rock and Roll, con grandes hits musicales como “Hey Jude”, “Twist and Shout”, “A day in life”, entre otros.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos los Beatles?

Los Beatles estuvieron juntos poco más de una década, es decir, su periodo de actividad fue de 1960 hasta 1970; se dice que una de las razones por las que el grupo llegó a su fin fue la supuesta “lucha de egos” que se creó entre John Lennon y Paul McCartney.

Este 10 de julio es el Día Internacional de The Beatles creado por la UNESCO para conmemorar a una de las bandas más imponentes y recordadas de todos los tiempos, y a pesar de que han pasado muchos años desde su desaparición, sigue teniendo miles de fans en todo el mundo.

