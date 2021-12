The Batman presenta dos cortes finales y uno tendrá al Joker.

The Batman, la nueva película sobre Bruce Wayne bajo la dirección de Matt Reeves y estelarizada por Robert Pattison, contará con una surtida galería de legendarios villanos como el Pingüino, Acertijo o Catwoman.

Sin embargo, reciente información apunta que Warner Bros. hizo sus pases de prueba con dos finales diferentes para ver la reacción del público ante uno y otro. Aunque lo más importante es que, según ha trascendido, uno de ellos contaría con el cameo de otro de los grandes archienemigos de Batman que podría ser ni más ni menos que el Joker.

Tal y como señala The Hollywood Reporter, no se ha confirmado quién es ese personaje cuya aparición sería la enorme diferencia entre uno y otro final. También, la publicación estadounidense dijo que Warner todavía no tiene decidido cuál de los dos desenlaces será que incluye la versión de la cinta que se estrenará en cines en marzo del año próximo.

¿Quién será el actor que dará vida a Joker?

La Verdad Noticias informa que, a pesar de que la identidad del citado villano no esté confirmada, los seguidores del Universo Cinematográfico de DC no han tardado en señalar al Joker.

Esta hipótesis llega en medio de los rumores que señalan a Barry Keoghan, actor de Dunkerque y Eternals de Marvel, como el elegido para representar al Joker que se enfrente al Batman de Robert Pattinson.

Es importante recordar que el hermano de Keoghan, cuya presencia en The Batman está confirmada con anterioridad interpretando a un personaje conocido como el oficial Stanley Merkal, uno de los compañeros de Jim Gordon en la policía de Gotham, publicó en sus redes una imagen que borró en seguida donde se ve al actor caracterizado como Joker.

¿Joker será el villano en la película The Batman?

De esta manera, la especulación sobre el debut del villano en la cinta de Matt Reeves cada vez va tomando más y más cuerpo. Hace ya unos meses se desataron los rumores luego de que el propio Robert Pattinson dijera algo relacionado con el Joker en una entrevista. Luego de percatarse de su desliz, tanto el actor como el periodista acordaron eliminar tales declaraciones en el texto final.

Junto a Robert Pattison interpretando a Batman, en la nueva cinta del justiciero de Gotham le acompañan Zoe Kravitz como Catwoman, John Tuturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon.

