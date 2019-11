‘The Batman’ podría retrasarse por culpa de Robert Pattinson

Para todos los fanáticos de DC Universe, tras semanas revelándose avances sobre la siguiente película a productir, han llegado malas noticias, pues el estreno de ‘The Batman’ podría llegar a retrasarse debido a Robert Pattinson, quien no ha podido ‘llenar’ el espacio del Caballero de la Noche al no conseguir la musculatura necesaria para el personaje.

El motivo del retraso

La famosa escritora de comics y también youtuber, Grace Randolph, a través de una entrevista dio a conocer información que alarma a los seguidores tanto del Universo de Marvel, como del mismo actor, Robert Pattinson.

“Robert Pattinson está teniendo problemas para aumentar su volumen corporal, sobre todo porque él es de complexión delgada, le están dando tiempo extra para entrenar, pero si se moverán fechas oficiales”

Lo gracioso es el comentario que la escritora realizó: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Solo acepten que tienen un Batman delgadito y lidien con eso"

Sería muy inolvidable ver a un Batman flaco en la pantalla y segúramente Robert Pattinson marcará la historia con su nombre.

En esta nueva entrega, se espera que Robert Pattinson logre la musculatura deseada para interpretar al personaje, sin embargo, el director Matt Reeves ha comentado que el físico de Batman no será el protagonista, pues desea mostrarlo como el mejor detective del mundo, así quen probablemente se destaque más su mente que su cuerpo.

Robert Pattinson posee una complexión física delgada, por lo que llegar a cubrir la masa muscular necesaria para el personaje si es un gran reto para él, se espera que en el ‘tiempo extra’ que se le dará logre alcanzar su máximo volumen muscular, ya que las fechas tentativas se encontraban agendadas a principios de 2020, para realizar la entrega en la pantalla grande durante el 2021.

