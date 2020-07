The Batman podría regresar pronto al set de filmación ¿Estará The Joker?/Foto: Capital Gaming

Batman podría volver pronto a la producción, pese a la pandemia y el encierro. Warner Bros. puede haber encontrado una manera de evitar todo eso. Y quizá hay un atisbo de verdad en los rumores. El Joker se dará cuenta de la nueva versión de Matt Reeves del Caballero Oscuro.

El canal de YouTube Warstu compartió y abordó estos rumores en un video reciente. Para empezar, los gimnasios y otros lugares en el Reino Unido se reabrirán después del 25 de julio. Eso, según sus fuentes, permitiría que la filmación se reanude con una condición.

Batman puede comenzar a filmar nuevamente tan pronto como inicie septiembre, siempre que pase a un ambiente de estudio. Sería más fácil tomar precauciones y habría un mayor control de la luz y los elementos.

Aproximadamente el 25% de la película está hecha, señaló Warstu. Si el elenco y el equipo permanecen adentro, no ve que vaya bien por el resto del rodaje. Afirma que se están descartando viejos planes y se están construyendo conjuntos completamente nuevos.

Sin quitarle nada a Matt Reeves o algo así como The Mandalorian (filmado principalmente en sets), hace que parezca que están tratando de hacer el proyecto lo más rápido posible, teniendo en cuenta la inquietud sobre COVID-19.

¿Podría quedar mal la película de DC?

Warstu cita un artículo de Hollywood Reporter que dice que Tinseltown quiere evitar demandas que podrían surgir si alguien que regresa al trabajo se enferma o da positivo. Según los informes, muchos no quieren volver todavía debido a ese miedo. "Mantener las cosas en casa" podría ser un plan B para lidiar con eso.

También le preocupa que la filmación en el estudio tenga el potencial de debilitar la calidad épica y la estética de las escenas de lucha. Batman no podría verse mejor que un drama de DC con "peleas limitadas" baratas.

La filmación prosperó durante décadas en los escenarios sonoros, pero el rodaje de locaciones es preferible para el realismo a menos que una película tenga un CGI completo. Christopher Nolan tenía su parte de interiores, pero Batman Begins, especialmente, hizo todo lo posible con ubicaciones y exteriores.

La nueva película del DCEU estará protagonizada por la estrella de Crepúsculo, Robert Pattinson. El actor ha tenido que pasar por un proceso de cambio físico para cumplir con el papel del hombre murciélago/Foto: Cine más cómics

La última vez que un Batman recibió un rodaje casi exclusivamente en un set, Tim Burton y Joel Schumacher estaban dirigiendo.

¿Joker estará en la nueva película de Batman?

Warstu continúa con dos bolas Joker en el éter. La primera es que The Batman incluirá una escena burlándose de The Joker para una secuela, un rumor constantemente en nuestro radar. Lo que implica la escena no está claro, excepto que se dijo que era un cameo en Arkham.

Warstu no entra en muchos detalles. Sin embargo, dice que Willem Dafoe es uno de los favoritos para interpretar la encarnación de Reeves del Príncipe del crimen vestido de payaso, y agregó que esta idea ha permanecido desde finales de junio, al menos.

Dafoe ha sido mencionado más de una vez en relación con interpretar The Joker. Todo el fanart demuestra que es una elección popular de fantasía. Otros presuntos precursores son Bradley Cooper y Johnny Depp, quienes ganaron tracción como prospectos a pesar de sus recientes problemas.

Diversos fans apoyan la idea de Dafoe en el papel. Tiene los tratamientos faciales correctos más el espeluznante currículum requerido por él y lo ha hecho durante décadas (desde que Michael Keaton usó la capa por primera vez).

También te puede interesar: Batman: los datos más sorprendentes que no sabías de este superhéroe

El problema es que está avanzando en años y puede ser demasiado viejo ahora. Como con Robert Englund interpretando a Freddy Krueger una vez más, sería mejor renunciar a ese sueño.