The Batman cancela su rodaje por coronavirus ¡Otra película afectada!

The Batman se ha visto afectada por el coronavirus al detener su rodaje como parte de las acciones para prevenir que la enfermedad se propague después del aumento de casos en todo el mundo.

Fotos del set de The Batman

De acuerdo a Warner Bros., la producción de The Batman se pospondrá por al menos unas dos semanas para evitar el contagio del coronavirus entre los miembros del elenco y el equipo de producción.

“Warner Bros. Pictures ofrece constancia de que la producción de The Batman entrará en un hiato de dos semanas comenzando el día de hoy. El estudio continuará monitoreando la situación de cerca”.

Por el momento, Matt Reeves director de The Batman, no ha hecho ninguna declaración sobre cómo afectará el detener las grabaciones de la cinta a su fecha de estreno.

The Batman, la nueva afectada por coronavirus

The Batman no es la única producción que se ha visto afectada por la actual pandemia de coronavirus, especialmente en países de Europa como Inglaterra, donde está siendo grabada la cinta de Matt Reeves.

Además de The Batman de Warner Bros, Disney se vio en la necesidad de posponer las grabaciones del live action de La Sirenita así como el estreno mundial de su otro live action, Mulan.

Junto a The Batman, la cinta de Universal Pictures, Jurassic World: Dominion también pospuso su rodaje hasta nuevo aviso, al igual que Netflix con varias de sus series originales y se cancelaron estrenos mundiales como Rápidos y Furiosos 9 y James Bond: No Time to Die.

