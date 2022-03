The Batman: Paul Dano continuará la historia de “El Acertijo” en cómics

Habrá comic del “Acertijo” de Paul Dano

La interpretación de Paul Dano como “Acertijo” en “The Batman” fue tan sorprendente que la audiencia ha pedido ver más de su personaje en futuros proyectos de DC.

Aunque no se ha oficializado una próxima aparición del villano, lo que se sabe es que que el propio Paul Dano hará un comic donde narre la vida de Riddler antes de los sucesos vistos en la cinta.

Declarado por el mismo como “el personaje que le robó el sueño”, su papel se contara en forma de historieta para el disfrute de la comunidad amante de superheroes.

Es oficial, el actor Paul Dano reveló que la historia del Acertijo será contada a través de un comic, el cual ya se encuentra en proceso de ilustración.

Acertijo:Año Uno estará dibujada por Stevan Subic, y explorará “cómo el contable Edward Nashton pasó de ser un don nadie de Gotham City a convertirse en la némesis de Batman, poniéndolos en rumbo de colisionar para el exitoso largometraje”.

Dicha publicación será una serie limitada bimensual de seis números publicadas bajo el sello Black Label, y la idea es que sea lanzada en octubre de 2022.

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright y Andy Serkis forman parte del elenco de esta cinta, mismo que ha cautivado a la audiencia.

The Batman continúa arrasando los números en Estados Unidos y se prepara para romper un nuevo record de audiencia, superando hasta el momento más de $600 Millones de dólares de recaudación, siendo la segunda cinta más taquillera de la era pandémica, solo superada por "Spider-Man: No Way Home"

