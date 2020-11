The Batman: Nuevas fotos del set revelan el invierno en Gotham

Nuevas fotos que muestran calles cubiertas de nieve en el set de The Batman revelan que al menos parte de la película se desarrollará durante el invierno en Gotham.

La versión oscura de Matt Reeves sobre el Caped Crusader se encuentra actualmente en medio de un rodaje inusualmente largo, primero interrumpido por el cierre de la filmación de la pandemia de coronavirus.

Más tarde, se interrumpió después de que el actor que interpretaba al Caballero de la Noche, Robert Pattinson, contrajera COVID-19 y se viera obligado a estar en cuarentena durante dos semanas.

Robert Pattinson quien da vida a Bruce Wayne / Batman, es visto en el set en Liverpool

Sin embargo, los informes del set sugieren que la filmación está nuevamente en marcha y terminará a principios de 2021.

Matt Reeves, mejor conocido por dirigir Cloverfield y las dos últimas entregas de la trilogía de reinicio de Planet of the Apes, ha prometido que su versión del superhéroe será una verdadera historia de detectives, explorando un lado de Batman, que rara vez se ha visto en la pantalla grande.

El primer tráiler de The Batman, lanzado en DC FanDome, sorprendió al público, presentando una versión oscura y áspera del personaje mientras intenta rastrear y derrotar al Acertijo de Paul Dano.

Nuevas fotos del set de The Batman

Las fotos del set hasta ahora se han centrado en las acrobacias y la escena del funeral que se muestra en el tráiler, pero las nuevas imágenes del set muestran una visión invernal de Gotham.

Las imágenes, compartidas por The Daily Mail y el usuario de Twitter, S. Kabir, muestran partes del set cubiertas de nieve, revelando que la película se ambientará en invierno, al menos durante parte de su tiempo de ejecución.

Es el primer indicio de que la película se llevará a cabo durante el invierno, lo que le dará un tono aún más oscuro a la visión ya turbia que Matt Reeves tiene de Gotham. Puede ver una de las imágenes a continuación:

Muchos han especulado que The Batman incluirá elementos vistos en la clásica serie de cómics de Batman de la década de 1990 llamada The Long Halloween, que presenta a Bruce Wayne / Batman formando equipo con Gotham PD para acabar con Carmine Falcone.

El actor, John Turturro está desempeñando ese papel, apoyando la especulación. Estas fotos provocan que la película se inspire aún más en esa serie de cómics, que presenta varias escenas ambientadas durante el invierno.

La influencia que tienen los cómics en la trama está en debate, dado que Paul Dano está interpretando a The Riddler, y The Joker no aparece, pero estas imágenes son al menos evidencia de que la película tendrá lugar en invierno.

Se vieron grúas en funcionamiento alrededor de una pista de hielo que aún se estaba construyendo pero que estaba cubierta de nieve en algunas partes.

Además de las filtraciones establecidas, hay poca información sobre la próxima película de DCEU más allá del avance lanzado a principios de este año. Con la fecha de lanzamiento retrasada de octubre de 2021 a marzo de 2022, es probable que haya pocas novedades hasta el próximo año.

Sin embargo, no hay duda de que la película será un gran capítulo nuevo en la historia cinematográfica de Batman, cuyos detalles puedes descubrir en La Verdad Noticias conforme sean revelados.

¿Cuáles son tus predicciones para The Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson? Dinos en los comentarios.

