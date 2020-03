The Batman: Eiza González devastada al no ser elegida para dar vida a Catwoman

The Batman tuvo en la mira a Eiza González para el papel de Catwoman, lo que ilusionó a la actriz mexicana pero al no ser elegida para el personaje de DC Comics, se sintió devastada.

Zoë Kravitz "roba" el papel de Catwoman a Eiza González

Antes de que fuera anunciado que Zoë Kravitz dará vida a Catwoman, se rumoraba que Eiza González era la favorita para el papel y se encontraba a la cabeza de la lista de candidatas de DC.

“Cuando ya estoy en la etapa de prueba de cámara o muy profundo. Viviré y respiraré el personaje...

...Es este proceso el que nunca tiene cierre. Simplemente desaparece. Así que, se siente como una relación que no resultó en nada”.

Eiza González explicó como Catwoman ha sido uno de los personajes que ha anhelado por años, al punto que en 2017 pidió a sus fans acudir a redes sociales para presionar al estudio y pedir que le den al papel en The Batman.

“Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegas tan lejos [...] Es desgarrador, siempre es difícil. Tienes que imaginarte en el papel para ver el papel”.

Eiza González seguirá luchando en Hollywood

“Soy afortunada y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de conocer a directores increíbles y ser parte de proyectos increíbles”.

Pese a no haber obtenido el papel de Catwoman en The Batman de Matt Reeves, Eiza González aseguró que no se dará por vencida y seguirá luchando por tener un lugar en Hollywood, e incluso, no descarto buscar ser elegida para otra película de DC Comics.

