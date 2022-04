The Batman 2: Warner Bros confirma la secuela con Robert Pattinson.

Se hará Batman 2 y el protagonista volverá a ser Robert Pattinson, según ha confirmado Warner Bros.

El presidente del estudio, Toby Emmerich, anunció la producción de la secuela durante la presentación realizada en CinemaCon.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la película de Batman ha alcanzado los 760 millones de dólares brutos a nivel mundial y, gracias a su debut en la plataforma de streaming HBO Max, ya ha sido vista en 4,1 millones de hogares.

Los resultados de la nueva cinta de Warner Bros son, por tanto, mejores que las visualizaciones obtenidas por The Suicide Squad, Dune, Wonder Woman 1984 y The Matrix Resurrections.

Robert Pattinson volverá con The Batman 2

Robert Pattinson volverá a interpretar su papel de Bruce Wayne y el director Matt Reeves dijo hablando a los directores de los cines: "Gracias a todos por el increíble apoyo brindado a The Batman. No podríamos haber llegado a este punto sin la confianza y el entusiasmo de todos los cines y sus equipos alrededor del mundo".

"Estoy emocionado de volver a ingresar a este mundo para el próximo capítulo", agregó.

A parte de la noticia de The Batman 2, Warner Bros también confirmó que se está desarrollando una serie derivada sobre Pingüino, el villano confiado a Colin Farrell, para HBO Max.

