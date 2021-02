The Adam Project: Ryan Reynolds comparte fotos en set con su 'amigo del trabajo'

Ryan Reynolds hizó una broma al estilo Thor: Ragnarok en una publicación reciente en las redes sociales con fotos de él y Mark Ruffalo en el set de The Adam Project.

El actor publicó varias fotos detrás de escena en Instagram con la leyenda: "Yo también tengo un amigo del trabajo. Pero no importa lo enojado que lo haga, sigue siendo del mismo tamaño".

La leyenda es una referencia de cuando el Avenger, Bruce Banner / The Hulk apareció inesperadamente en Sakaar, sorprendiendo al Dios del Trueno que lo llamó "un amigo del trabajo".

En las fotos, Mark Ruffalo y Ryan Reynolds están parados junto a un automóvil recalentado después de un accidente automovilístico. Una tercera foto mostró al dúo caminando uno al lado del otro, mientras que una cuarta mostró a los actores con máscaras en el set de la película.

¿Qué sabemos de The Adam Proyect?

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Mark Ruffalo interpretará al padre del personaje de Ryan Reynolds, Adam Reed, en la próxima película de ciencia ficción, The Adam Project. La sinopsis oficial de la película dice:

"Adam Reed, de 13 años, y todavía afligido por la repentina muerte de su padre un año antes, entra en su garaje una noche para encontrar a un piloto herido escondido allí. Este misterioso piloto resulta ser la versión más antigua de sí mismo del futuro, donde el viaje en el tiempo está en su infancia. Ha arriesgado todo para volver en el tiempo en una misión secreta. Juntos deben embarcarse en una aventura en el pasado para encontrar a su padre, arreglar las cosas y salvar el mundo, comienza la sinopsis de The Adam Proyect.

"Los tres trabajando juntos, tanto el joven como el adulto Adam, aceptan la pérdida de su padre y tienen la oportunidad de curar las heridas que los han formado. Además del desafío de la misión, los dos Adams descubren que realmente no se gustan mucho, y si van a salvar al mundo, primero tendrán que descubrir cómo llevarse bien".

Además de retratar al dúo padre-hijo en The Adam Project, los fanáticos especularon que Ryan Reynolds y Mark Ruffalo aparecerán juntos en una futura película de MCU.

Si bien Mark Rufallo ha interpretado a Bruce Banner / The Hulk desde The Avengers de 2012, y Ryan Reynolds como Wade Wilson / Deadpool se introducirá al MCU con el próximo Deadpool 3, no está claro cuando o si los personajes se conoceran.

Ryan Reynolds y Mark Ruffalo podrían compartir escena en MCU

¿Qué te parecen las nuevas fotos de The Adam Proyect?, ¿Quisieras ver a Mark Ruffalo y Ryan Reynolds juntos en el MCU? Dinos en los comentarios.

