The 1975 presenta el video de su nuevo tema “Give yourself a try”

Tras el éxito de su disco de estudio “I Like it When You Sleep, for You Are so Beautiful Yet so Unaware of It” (2016), la banda inglesa presenta su nuevo tema y video “Give Yourself a Try”.

Se trata del primer adelanto de lo que será el nuevo álbum de The 1975, “A Brief Inquiry Into Online Relationships”, el cual va a ser editado este año.

Con el gran y esperado regreso de The 1975, Matt Healy ha hablado de la necesaria pausa que tenía que hacer para poder volver a componer, pues aparentemente estuvo en rehabilitación por un problema de drogas. Esa fue la gran inspiración para este nuevo material titulado ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’.

Con su sonido característico pero mucho más maduro y electrizante, la banda comparte el primer sencillo “Give Yourself A Try”, acompañado de un video alucinante que de alguna forma expresa lo frenético de los estupefacientes. Además de sumar a las grandes noticias el lanzamiento de otro álbum en mayo de 2019.