The 1975 lanza su nuevo tema "Love it if we made it"

La famosa banda The 1975 inició en el año de 2004, pero alcanzo la fama mundial en el año 2013, con su álbum debut titulado “The 1975” y se ha consolidado como una de las bandas de rock alternativo más famosas del momento.

La banda es conocida por tener un estilo muy sencillo y no buscar ser una banda más del montón, abarcan temas como el amor, el sexo, la desigualdad, las emociones, la muerte, las adicciones, entre otras.

Buscan encaminar a la gente a lo que realmente importa

Ahora la banda lanza su nuevo sencillo titulado “Love it if we made it” donde se enfocan en las grandes problemáticas que aquejan al mundo en la actualidad.

La canción forma parte del nuevo disco de la banda titulado “A Brief Inquiry into Online Relationships” siendo este su tercer álbum.

En el video aparecen algunas de las figuras más polémicas del momento pues personalidades como Brett Kavanaugh, Kanye West, Donald Trump, Lil Peep y Harvey Weinstein son algunos de los que pueden verse por breves momentos en el video.

Adam Powell dirige este nuevo video, que tiene un estilo muy retro con imágenes de noticieros para darle un toque trágico y una combinación de luces fluorescentes que hacen el video muy agradable de ver.

El vocalista y guitarrista de la banda Matthew Healy declaró en una entrevista que la letra de “Love it if we made it” se compone de frases o citas reales de personas que él ha escuchado o visto durante los últimos meses, y con la canción busca enfocar a las personas a los asuntos que realmente importan.

A Brief Inquiry into Online Relationships estará a la venta el próximo 30 de noviembre.

Love It If We Made It