Thandie Newton revela cuál fue la escena más estresante de “Misión Imposible 2”/Foto: Pelispedia

Thandie Newton relata un día difícil en el set de Mission: Impossible 2. En una nueva entrevista con Vulture, la actriz de Westworld, de 47 años, habló sobre un momento particularmente difícil filmando una escena con su coestrella Tom Cruise para la película de acción de 2000.

Cuando la secuencia comenzó a tropezar a los dos, ella afirmó que Cruise se sintió notablemente "frustrado", dada la cantidad de "presión" que había emprendido en la secuela del gran presupuesto.

"Hubo una vez, estábamos haciendo esta escena nocturna, había muchos extras con pirotecnia y lo que sea, y fue una escena con él y yo en el balcón", dijo.

La actriz siguió: "Y no creo que haya sido una escena muy bien escrita. Me enojé con él. Estábamos frustrados el uno con el otro. Y estamos mirando a España. No iba bien... Tom no estaba contento con lo que estaba haciendo porque tenía las líneas más sensuales".

"Y él se siente tan frustrado por tener que tratar de explicar que dice: 'Déjame, vamos a hacerlo. Ensayemos en la cámara'", continuó.

"Así que ensayamos y lo grabaron, y luego dice: 'Seré tú, tú seré yo'. Así que filmamos toda la escena conmigo siendo él, porque, créanme, yo sabía las líneas para entonces, y él estaba jugando conmigo", relató Newton.

Newton, quien interpretó a Nyah Hall frente a Ethan Hunt de Cruise, dijo que la técnica de intercambio de roles fue "inútil" para ella. "Simplemente me empujó más a un lugar de terror e inseguridad", dijo, y agregó: "Lo bendigo. Y realmente quiero decir bendecirlo, porque estaba haciendo todo lo posible".

Thandie Newton no disfrutó trabajar con Tom Cruise

La actriz dijo que luego llamó al fallecido director Jonathan Demme (con quien había trabajado en Beloved en 1998) y describió la experiencia como "una pesadilla", admitiendo que ella era "el gran problema".

La escena fue filmada una semana después. "Hice lo mejor que pude. No es la mejor manera de obtener el mejor trabajo de alguien", dijo. Newton enfatizó que Cruise "no fue horrible" y que ella tuvo "el momento más extraordinario" de lo contrario.

"Era solo que estaba realmente estresado", dijo, y agregó en otra parte de la entrevista: "Asume mucho. Y creo que tiene la sensación de que solo él puede hacer todo lo mejor posible".

Cruise, de 58 años, ha protagonizado seis películas de Mission: Impossible, con una séptima parte en proceso. La segunda entrega fue dirigida por John Woo y también protagonizada por Ving Rhames, Brendan Gleeson y Dougray Scott.

La actriz Thandie logró una fama internacional después de aparecer en la película Mission Impossible junto a Cruise. Sin embargo, ya no estuvo presente en las siguientes películas de la saga por su presunto altercado con Tom. El actor ha tenido conflicto con otros famosos en el set/Foto: Us Weekly

Mirando hacia atrás en la interacción en el set 20 años después, Newton dijo hoy que lo habría manejado con más confianza.

"Las cosas creativas son difíciles. Fui tan tierno y sensible. Y, además, si piensas en la línea de tiempo de eso, todavía era temprano en mi curación, en mi recuperación", dijo la ganadora del Emmy.

También te puede interesar: Brad Pitt ODIO trabajar en “Entrevista con el Vampiro” con Tom Cruise

"Tuve una buena terapia. Me di cuenta de que era preciosa. Si fuera yo ahora, me gustaría entrar y decir '¡Hola!' Yo lo estaría. No necesitarías jugar conmigo y yo sería quien juegue en ese balcón”, expresó.