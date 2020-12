Thalía y su impactante look que se volvió tendencia ¡OMG!

Thalía no sólo sorprendió a sus fanáticos sino que logró formar parte de las tendencias en redes sociales al presumir uno de sus looks más particulares; donde la vimos lucir algunos mechones de colores y una sudadera bastante única.

Recordemos que Thalía se ha consolidado como una de las cantantes mexicanas más exitosas a nivel mundial, donde por varias décadas ha logrado conquistar al público a través de sus sencillos musicales.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguna de sus canciones lo que la llevaron a estar entre las tendencias sino un particular look que originó todo tipo de reacciones entre los internautas, desde halagos hasta las peores críticas.

Thalía sorprende con un nuevo look

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Thalía demuestra lo ‘camaleónica’ que puede llegar a ser con sus estilos, pues en varias ocasiones nos ha sorprendido con los atuendos y peinados más originales.

Pero en esta ocasión, tenemos que reconocer que la cantante logró captar la atención de cientos de internautas; no sólo por lucir mechones de todos los colores sino por portar una sudadera muy singular inspirada en uno de sus últimos sencillos musicales.

¡Imposible no verla!

Con más de 16.9 millones de seguidores en Instagram, era de esperarse que esta nueva imagen de Thalía lograría causar todo tipo de reacciones, sumando más de 144,000 mil likes en menos de un día.

Cabe mencionar que recientemente, la intérprete de “Amor a la mexicana” estuvo entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias tras mostrarse realmente preocupada por una nueva epidemia en la India.

