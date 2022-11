Thalía y su dolorosa batalla contra la enfermedad del Lyme

La vida de Thalía dio un giro de 180° cuando en el 2006 la picó una garrapata, pues luego de estar al pendiente de sus síntomas y ser sometida a múltiples estudios, le diagnosticaron Lyme, una enfermedad incurable. Dos años después, ya se lo estaba informando a sus fans.

“Sentía que me estaba muriendo. Yo vi un día a mi marido a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, estoy a punto de morir, ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos y esto”, contó Thalia.