Thalía y el vestido transparente que remarcó su diminuta cintura ¡Diosa!

Thalía arrasó en Instagram al presumir un sensual y atrevido vestido transparente, dejando volar la imaginación de los caballeros, quienes no perdieron la oportunidad de admirar la diminuta cintura de la intérprete de "No me acuerdo".

A sus 48 años de edad la cantante mexicana Thalía, demostró que con los años luce más sexy que nunca, pues en su más reciente publicación que hizo en las redes sociales, desbordó sensualidad con un vestido transparente.

Recientemente Thalía sorprendió a sus fans al estrenar un tema junto a Río Roma; los famosos unieron sus voces para la nueva canción que lleva por nombre "Lo siento mucho".

Te puede interesar: Thalía presume cachondos besos con dos hombres ¡Atrevida!

Thalía ha regresado a la música luciendo muy sensual, pues la reciente foto que mostró a sus fieles admiradores de Instagram ha obtenido miles de comentarios, debido al vestido transparente que llevaba puesto.

Thalía y su diminuta cintura

En la primera foto que subió Thalía se puede apreciar la diminuta cintura de la famosa al usar un vestido transparente, la delicada tela cubrió las zonas íntimas de la cantante; de imediato los caballeros quedaron fascinados, y expresaron que la cantante luce como toda una diosa.

En la segunda fotografía Thalía muestra por completo el sensual vestido transparente que usó para una sesión de fotos. La artista subió la temperatura en Instagram al lucir cuerpazo como una diosa, con una prenda muy sexy y atrevida.

Thalía y el vestido transparente que remarcó su diminuta cintura Foto: Instagram

"Me siento feliz, me siento fuerte". Escribió la cantante Thalía.

La sensual y atrevida foto que compartió Thalía luciendo un sensual vestido transparente, dejó cautivados a millones de seguidores en Instagram, incluso famosas como Camila Sodi, Andrea Legarreta, Yanet García, Galilea Montijo y Mariana Seoane, quedaron impactadas con la belleza de la cantante mexicana.

Foto: Univision.