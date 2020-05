Thalía vestida de HOMBRE pide que no coman murciélagos ¡Qué locura!

Thalía se ha caracterizado por ser una de las cantantes mexicanas con mucho humor, que gracias a su talento musical y sus ocurrencia publicadas en sus redes sociales, siempre se vuelve en el centro de atención.

Es en ese sentido que recientemente la cantante mexicana Thalía causó sensación en las redes sociales al compartir mediante su cuenta de TikTok un video en donde pide a todos no comer murciélago, pues esto causa un "desm*dre", según menciona en la letra que entona con mucha gracia.

Thalía pide no comer murciélagos

Resulta que Thalía vestida de ranchera y con una guitarra, la intérprete hizo reír a muchos utilizando la plantilla de audio de Carlos Chavira, quien realiza parodias de música y distintos contenidos en redes sociales.

Se puede escuchar claramente como en el fondo suena la canción que dice: “Coman pollito, carnita, tortillas frijolitos, burritos, tortas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago porque se causa un desm*dre por todos pinches lados, me cagan la madre estando aquí encerrada, p*nche coronavirus, me tienes hasta la madre".

No es para menos que la cantante se volviera el centro de atención de Instagram y TikTok, pues no tiene la costumbre de decepcionar a sus fans con sus cómicos videos que a más de uno divierte y entretiene.

Hay que recordar que desde su debut en la plataforma de videos más popular del momento, Thalía ha sorprendido con su lado más chistoso, pues constantemente consiente a sus seguidores con este tipo de videos para entretenerlos en estos tiempos tan difíciles para todos.

Cabe recordar que dicha plantilla de audio también fue utilizada por el actor Sebastián Rulli, quien recientemente llegó a 2.8 millones de seguidores en la plataforma, en donde comparte diverso contenido para sus fanáticos y ha causado mucho furor por ser el que menos se esperaban que tuviera talento de llamar la atención de esa forma.