Thalía sorprende con su transformación en Britney Spears ¡VIDEO!

Thalía se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos, al viralizarse un video de ella transformada en Britney Spears, donde no sólo le copió el look sino que interpretó una de sus canciones más icónicas.

Recordemos que Thalía se ha colocado como una de las artistas más apreciadas y exitosas de la industria musical, donde varios de sus sencillos se han posicionado entre los favoritos para millones de personas.

Por otro lado, esta cantante mexicana ha sabido crecer su fama mediante las redes sociales, donde la hemos visto compartir toda clase de contenidos, desde los más divertidos hasta los más reveladores.

Thalía se vuelve tendencia

Su personalidad y éxito artístico la han llevado a posicionarse como una de las mujeres más poderosas e influyentes de las redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 16.6 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram �������� Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 2 Oct, 2020 a las 1:28 PDT

Y en esta ocasión fue uno de sus videos lo que la colocó entre las tendencias de último momento, donde la vemos lucir un ajustado traje de látex rojo, muy similar al utilizado por la princesa del pop en su videoclip “Oops! I did it again”

¡Mira su transformación en Britney Spears!

Y justamente este sencillo de Britney Spears es el que se puede escuchar de fondo en este video de Thalía, donde también la vemos imitar algunos de los mejores pasos de baile de la princesa del pop.

Te puede interesar Thalía hace fuertes declaraciones que asustan a sus fans

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Thalía causa furor con uno de sus contenidos en redes sociales, pues gran parte de su fama en el mundo virtual se debe justamente a sus ocurrencias.

¿Crees que Thalía logró captar la esencia de Britney Spears?