Thalía se vuelve a mostrar SIN ROPA bañandose

Hace unos días publicamos en LA VERDAD, que la cantante Thalía había subido un video bañándose, y promocionando sus nuevos productos de su línea de belleza, pues al parecer le gustó la paz de mostrarse más íntimamente que lo repitió.

Thalía subió otro video en la tina, pero en esta ocasión no solo fue con fines de publicidad, sino también para hacer expresar su sentir con respecto a las recientes burlas que ha recibido por su video como Buzz Lightyear

En ese sentido, Thalía dijo que le encanta subir historias ocurrentes, y sin importarle si les va a gustar o no, pero que todos los comentarios, positivos o negativos, son bienvenidos, pues solo le hacen sentir mejor.

“A todos aquellos que les dan calambritos mis historias bienvenidas pequeñitos míos, váyanse acostumbrando, y si no dense la vuelta y váyanse caminando como soldaditos tukutukutukutu”, dijo Thalía

Thalía recordó que no le afectan los comentarios, y que para ello es posible elegir a quien siguen y a quien no, resaltando que no va a cambiar por nadie, y que sus redes sociales van a seguir siendo como hasta ahora.

Posterior a ello continuó su video con su faceta de influencer, donde promociona diferentes productos para el baño y para desmaquillarse.

Thalía además envió una indirecta a todos aquellos haters con una parte de la canción “Arrasando” donde precisamente Thalía habla de la importancia de respetar a todos, independientemente de sus creencias o maneras de pensar.

Thalía es una de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel internacional, y cuenta en su Instagram con más de 13 millones de seguidores, que día a día se divierten con las historias y anécdotas de la cantante.

